Lauwers College Grijpskerk mag voorlopig in Kerkplein 6 blijven

Directeur Sjoerd de Jong van de school is blij dat de lessen in Kerkplein 6 voorlopig door kunnen gaan.

Sinds het begin van het schooljaar is de benedenverdieping van Kerkplein 6 in gebruik bij het Lauwers College. Vanwege de sterke groei van het aantal leerlingen kampt de school voor vmbo, havo en vwo met ruimtegebrek in het hoofdgebouw.

Tot de jaarwisseling

Samen met de gemeente Westerkwartier werd een tijdelijke oplossing gevonden in Kerkplein 6. Het Lauwers College kon daar in elk geval tot aan de jaarwisseling gebruik van maken. Wat er daarna zou gaan gebeuren zou afhangen af van een investeerder die in Kerkplein 6 zorgappartementen wil vestigen. Die plannen zijn op de lange baan geschoven, waardoor de school tot aan de zomervakantie in Kerkplein 6 kan blijven.

Een van de lokalen va het Lauwers College (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Ook na de zomer?

Directeur De Jong hoopt dat ook na de zomer in Kerkplein 6 lesgegeven kan worden. 'Dan willen we ook graag de bovenverdieping gaan gebruiken door daar een paar lokalen in te richten.'

Lees ook:

- Nog steeds onduidelijkheid over tijdelijke huisvesting van Lauwers College in Grijpskerk