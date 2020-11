Omwonenden ‘hondenpoephuis’ Winschoten: ‘Wij trekken al maanden aan de bel!’

Omwonenden willen alleen anoniem vertellen wat zij de afgelopen maanden hebben gezien en gedaan. ‘Wij hebben geen zin in gesodemieter.’

Een van hen zegt: ‘Ik heb vier maanden geleden al met de politie gebeld. Toen maakten ze een praatje met de huurder, ze gaven hem een hand en daarna gingen ze er weer vandoor.’

Vies huis

In een pand aan de Engelstilstraat in Winschoten werden dinsdagochtend zeven verwaarloosde honden in beslag genomen. In de woning stond volgens de politie ongeveer twintig centimeter stront en afval. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Bracht wel brokken

Mei 2019 sluit gemakswinkel CiGo in Winschoten na 25 jaar haar deuren. Het pand komt leeg te staan en wordt verhuurd.

Een vrouw die zicht heeft op de woning: ‘Binnen korte tijd zat er een huurder in. Hij had, voor zover wij weten, eerst twee honden. Maar die kwamen nooit buiten. Na een korte tijd heeft hij een vriendin gekregen. Daar woont hij nu. Maar elke avond komt hij hier aan met een grote zak brokken.’

Een oudere man bevestigt dat verhaal: ‘Naar mijn weten heeft hij een vriendin gekregen in Winschoten, maar ik zie hem nog bijna elke avond. Dan parkeert hij zijn auto en stapt hij uit met een grote zak brokken. Die brengt hij naar binnen, vervolgens stapt hij weer in de auto en rijdt hij weg.’

Verwaarloosde honden

Tegenover de woning staat een appartementencomplex van Acantus. Bewoners van die flat hebben duidelijk zicht op het reilen en zeilen in en rondom de woning.

Zij zien de honden af en toe voor het raam verschijnen en weten dat ze nooit uitgelaten worden. Wat ze niet weten, maar wel vermoeden, is dat het binnen een enorme puinhoop is.

Meerdere bewoners van de flat bellen de politie. ‘De politie is hier ook al vaker geweest hoor’, vertelt een oudere vrouw. ‘Maar dan kijken ze even over de schutting en gaan ze weer weg. Ze kunnen ook niet binnen komen, want de huurder woont daar helemaal niet meer.’

Het huis waar de honden werden gevonden (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Veel zorgen

Overlast ervaren de omwonenden amper. Twee van de acht personen die RTV Noord sprak hebben iets vernomen van de stank, allemaal horen ze af en toe geblaf. Toch maken zij zich zorgen. Vooral als de honden de gordijnen kapot bijten, waardoor er beter zicht is op de dieren.

‘Als ik met mijn hondje langs die woning liep, dan sprongen de honden bij de vensterbank omhoog.’ Een andere vrouw: ‘Wij begonnen toen ook door te krijgen dat er geen twee, maar misschien wel zeven of acht honden in dat huis zaten.’

Dat blijkt te kloppen. Uiteindelijk komt de politie langs met de Dierenbescherming. Zij nemen dinsdagochtend de honden in beslag, de eigenaar krijgt een proces-verbaal. Een omwonende: ‘Wij trekken al maanden aan de bel! Het is bizar dat dit zo lang heeft moeten duren. Die arme beestjes, dit is toch zielig? Er is al vaak met de politie gebeld en ik hoorde dat er ook brieven naar de gemeente zijn gestuurd, maar dat mocht allemaal niet baten.’

Klachten

Hoe zit het dan met de meldingen die gedaan zijn? De politie wil geen verdere informatie geven over de situatie. ‘Dat wat op Facebook staat is wat wij erover kunnen zeggen.’

De gemeente claimt dat zij niks van de situatie af wist. ‘Wij hebben een meldpunt veiligheid en zorg. Daar kunnen mensen meldingen doen als zij zich ergens zorgen om maken. Wij hebben het uitgezocht, maar er is geen enkele melding binnengekomen over deze situatie. Dit was voor de gemeente volledig onbekend.’

