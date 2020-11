Snelteststraat MartiniPlaza doet zo'n 500 testen per dag

In MartiniPlaza kunnen mensen met klachten op de fiets, lopend of met de auto terecht voor een sneltest. De teststraat is gebouwd voor 2500 testen per dag. Dat aantal wordt met dagelijks vijfhonderd testen dus nog bij lange na niet gehaald. Op dit moment is de behoefte ook niet groter; iedereen die op dit moment een sneltest wil, kan in MartiniPlaza terecht.

Bedoeld voor de hele winter

Dat betekent niet dat de teststraat straks voortdurend leegstaat, zegt de woordvoerder. 'De teststraat is bedoeld voor de hele winter. Misschien besluit de overheid wel dat ook mensen zonder klachten getest mogen worden, bijvoorbeeld als ze in contact zijn geweest met iemand met corona.'

De opbouw van acht teststraten in MartiniPlaza (Foto: GGD Groningen)

Test is nog niet zo snel

De sneltest geeft in principe binnen twintig minuten een uitslag, maar vooralsnog duurt het nog zeker vier tof vijf uur voordat iemand weet of er sprake is van corona of niet. Volgens een woordvoerder komt dit doordat de computersystemen nog niet goed op elkaar zijn aangesloten.

'De test wordt direct in het laboratorium bij MartiniPlaza beoordeeld en daarna ingevoerd. Alleen moet het systeem de uitslag daarna overzetten naar een ander systeem en dat gebeurt maar eens in de vier à vijf uur.'

Het zijn kinderziektes die nou eenmaal komen doordat Groningen 'eigenlijk een test-snelteststraat' is.

In handen van defensie

De teststraat is nu nog grotendeels in handen van defensie; de GGD neemt het zo snel mogelijk over. Wie een sneltest wil moet net als bij een gewone test een afspraak maken. De teststraat is nu geopend tussen 9.00 en 16.30 uur. Als alle kinderziektes zijn verholpen worden de openingstijden ruimer.

