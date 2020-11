Start-ups gezocht voor tests op noordelijke festivals

Het afgelopen festivalseizoen is door de coronacrisis in een drama geëindigd. Festivals werden afgelast of gingen online.

Deze week maakte Eurosonic/Noorderslag bekend dat de 2021-editie van het festival alleen online wordt gehouden. Toch is Innofest ook nu opzoek naar ondernemers die hun product of dienst willen testen.

Mini-maatschappijtjes

‘Wij zien festivals als mini-maatschappijtjes', legt Linda Vermaat van Innofest uit. ‘Vaak worden producten binnen vier muren getest, maar op een festival krijg je een veel beter beeld. Daar zijn meer uitdagingen. Bijvoorbeeld water en energie moeten speciaal worden aangelegd. En met al die duizenden mensen op een festival kun je onwijs veel doen.’

Er is een bedrijf dat een waterzuiveringsinstallatie ontwikkelt waarmee je urine en afvalwater kunt zuiveren tot drinkwater Linda Vermaat - directeur Innovest

Innofest is in 2016 opgericht door Eurosonic/Noorderslag samen met de festivals Into the great white open op Vlieland en Welcome to the Village in Leeuwarden. Eén van de innovatieve bedrijven die in die jaren het meest in het oog springt is volgens Linda Vermaat Semilla Sanitation.

‘Zij ontwikkelen een waterzuiveringsinstallatie waarmee je urine en afvalwater kunt zuiveren tot drinkwater. De ondernemer wil er mee naar vluchtelingenkampen in Afrika. Hij heeft de installatie drie keer bij ons getest.’

Suikerunieterrein

‘Het was ook voor ons een hele grote schok,’ zegt Vermaat over het uitbreken van de coronacrisis. ‘Maar we dachten al gauw: nu moeten wij zelf innovatief zijn. We kunnen nu online testen aanbieden of we gaan naar plekken waar nog wel mensen mogen samenkomen. Afgelopen zomer hebben we dat onder meer gedaan op een kampeerterrein op Vlieland en op het Suikerunieterrein in de Stad.’

Tot 1 december kunnen innovatieve start-ups zich bij ons melden. Er is er al één die een corona-sneltest op basis van speeksel bij ons wil testen Linda Vermaat

Ook voor het komende festivalseizoen is Innofest opzoek naar ondernemers die een product of dienst willen testen. ‘Tot 1 december kunnen innovatieve start-ups zich bij ons melden’, zegt Vermaat. ‘Er heeft zich inmiddels al een ondernemer gemeld die een corona-sneltest op basis van speeksel bij ons wil testen.’

Lees ook:

- Eurosonic Noorderslag is volgend jaar alleen een digitaal festival

- Eurosonic Noorderslag volgend jaar ook vanaf de bank te volgen