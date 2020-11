Género Zeefuik (30): 'Mentale tikken breken je op een gegeven moment op'

'Ik, en vooral mijn zwaarlijvigheid, waren top of mind. Ooit gedacht dat er meer achter kan zitten?' Voormalig FC Groningen-spits Género Zeefuik (30) laat via Instagram weten dat gezondheidsproblemen hem in de weg zaten tijdens zijn carrière.

Het is 18 mei 2017 als Zeefuik zich meldt aan de zijlijn. Hij mag nog zeven minuten meedoen namens FC Emmen in het thuisduel tegen NEC. Iedereen ziet dat de spits zwaarlijvig is. De reacties na de wedstrijd om zijn verschijning zijn niet mals. Zo noemt Ronald de Boer het 'schandalig als je profvoetballer bent'.

Nu, bijna 3,5 jaar later, blijkt wat deze reacties hebben gedaan met de spits, die ooit een groot talent was binnen de opleiding van PSV. En dat het niks te maken had met gebrek aan sportmentaliteit.

'Mijn gezondheid begon op te spelen en dat was bij Emmen op zijn top', vertelt Zeefuik op Instagram. 'Door alvleesklierproblemen reageert mijn lijf anders dan het lijf van een gezonde topsporter. Op het moment dat gezondheid belangrijker is dan ooit, word je veroordeeld op basis van uiterlijke kenmerken. Iedereen kijkt naar je en heeft een mening, maar zonder achtergrond.'

Men vergeet dat er niet altijd keuzes zijn, zeker niet als het gaat om gezondheid Género Zeefuik - voormalig spits FC Groningen

'Ik stopte met voetbal, ging steeds minder doen en liet steeds minder van mij horen. De periode die volgde was enorm zwaar voor mijn relatie en mijn kinderen, die mij niet meer herkenden als de echtgenoot en vader die ik was. Ik raakte mezelf volledig kwijt.'

'Men vergeet dat er niet altijd keuzes zijn, zeker niet als het gaat om gezondheid. Dat overkomt je. Dit is mij overkomen, net als zoveel andere (top)sporters en zelfs jonge voetballertjes.'

Mentale tikken

'Heel lang heb ik mij beziggehouden met wat anderen van mij vonden en was mijn drang om het tegendeel te bewijzen ontzettend groot. De ene na de andere mentale tik wordt uitgedeeld. Dat houdt je best een tijd vol, maar ik zeg je, dit breekt je op een gegeven moment op en dat is het niet waard.'

Zeefuik zegt 'klaar te zijn om hiermee rond te lopen'. 'Het beeld van een jongen die zijn sport niet serieus neemt, is onterecht.'

Met zijn statement roept hij tevens op om erover te praten als je met dezelfde problemen worstelt. De spits is bezig een initiatief op poten te zetten waarmee kinderen met soortgelijke problemen geholpen kunnen worden.

Wie o wie?

En Zeefuik zelf? Die heeft naar eigen zeggen alles weer op de rit. 'Ik ben fit en kan niet wachten om weer ergens aan de slag te gaan.'

Zeefuik bij FC Groningen Género Zeefuik kwam in de zomer van 2012 over van NEC. In het shirt van de FC speelde hij 47 wedstrijden, waarin hij 9 keer tot scoren kwam. In het seizoen 2013/2014 had hij vooral een rol als invaller. Het seizoen erop was zelfs dit niet meer voor hem weggelegd, waarna hij in de winterstop werd verhuurd aan het Schotse Heart of Midlothian. Daar was hij meteen vaste waarde. In 15 duels scoorde hij 12 keer.

Lees ook:

- Zeefuik kan zijn debuut maken voor FC Emmen (2017)

- Zeefuik tekent bij FC Emmen: 'Ik wil weer genieten van het voetbal' (2017)

- Zeefuik ontkent nachten in cel na roof uit prijzenkast (2016)