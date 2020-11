Huisartsen merken agressie bij patiënten en vragen begrip

Niet alle patiënten hebben begrip voor de beperkingen die corona meebrengt voor huisartsen. Dat leidt tot zoveel agressie dat er een campagne is gestart om patiënten te wijzen op hun gedrag: Uw zorg is onze zorg.

De campagne komt van de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management, die onder meer managers van huisartspraktijken ondersteunt. Daar kwamen steeds meer signalen binnen van agressief gedrag van patiënten die geen begrip en geduld tonen voor de coronasituatie en de getroffen maatregelen.

Beeld niet onbekend

In Groningen verschillen de ervaringen per praktijk, maar het beeld is zeker niet onbekend. Huisartsenpraktijk De Venen in Stadskanaal begon twee maanden geleden al een eigen campagne op de website #DOESLIEF. Daar zagen ze toen al dat patiënten zich steeds onaardiger gingen gedragen.

'Vrijwel dagelijks worden medewerkers van onze praktijk geconfronteerd met onheuse bejegening aan de telefoon, aan de balie of in de spreekkamer. Hierbij gaat het om zeer onvriendelijke opmerkingen, snauwen, dreigende en dwingende uitingen en een enkele keer zelfs ronduit intimiderend gedrag', staat op de website.

Het is niet uit de hand gelopen, maar we merken wel dat de lontjes korter zijn Pier Wijnja - Academische Huisartsenpraktijk Groningen

De Academische Huisartsenpraktijk Groningen herkent het ook. Manager Pier Wijnja: 'Het is niet uit de hand gelopen, maar we merken wel dat de lontjes korter zijn.' De praktijk greep de griepprik aan om duizenden patiënten een brief mee te geven waarin begrip wordt gevraagd voor de gevolgen van corona voor de zorg.

Wachttijden kunnen langer zijn

In de brief beschrijft de praktijk dat de wachttijden door de coronadrukte zowel aan de telefoon als voor een plekje op het spreekuur langer kunnen zijn. Daarnaast kan de assistente vragen de afspraak via beeldbellen te doen in plaats van op de praktijk.

'Langs deze weg vragen we uw begrip hiervoor. We doen ook in deze tijden uiteraard ons uiterste best u kwalitatief goede én veilige zorg te bieden!'

We hebben echt wel begrip voor de patiënten, maar de maatregelen zijn ook om hen zelf te beschermen, zeker de kwetsbare ouderen Mischa Hardieck - huisarts Stadskanaal

In Stadskanaal is vijfennegentig procent van de patiënten begripvol, vertelt huisarts Mischa Hardieck. De campagne #DOESLIEF moet aan de overige vijf duidelijk maken dat hun gedrag niet kan. Hardieck: 'We hebben echt wel begrip voor de patiënten, maar de maatregelen zijn ook om hen zelf te beschermen, zeker de kwetsbare ouderen.'

Gedragsregels

Op de site staan gedragsregels, zoals: 'We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet' en 'dreigend en grof taalgebruik worden opgevat als intimiderend gedrag. We willen geen enkele vorm van agressie of geweld in de praktijk'.

Via de landelijke campagne 'Uw zorg is onze zorg' kunnen praktijken posters krijgen voor in de praktijk, een standaardbrief aan patiënten en banners voor op social media.

