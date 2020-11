Rechtbank behandelt zaak 'anti-windmolenterreur' in het voorjaar

Het OM verdenkt de twee windmolenactivisten van het versturen van dreigbrieven naar bedrijven die betrokkenen zijn bij de bouw van Windpark N33 bij Meeden en de windparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe. Twee ondernemingen trokken zich vanwege de bedreigingen terug uit de bouwprojecten.

Het OM beschuldigt de twee verder van het dreigen met asbestdumpingen. Voormalig woordvoerder Jan H. van actiegroep Storm Meeden werd eerder ook nog verdacht van het uitvoeren van dumpingen van asbest, maar wegens te weinig bewijs werd die aanklacht ingetrokken.

Duurt lang

Jan H. en Jan Nieboer werden in de zomer van 2019 opgepakt samen met medeverdachte Johnny R uit Nieuw-Buinen. Een maand later werd ook nog een vierde verdachte opgepakt. Dit was Frea F. uit Emmen. In haar boerderij werden vergaderingen georganiseerd van Tegenwind Veenkoloniën. Of de twee medeverdachten ook worden vervolgd is nog niet duidelijk.

Bewijsmateriaal

Het OM liet tijdens eerdere zittingen weten te beschikken over opgenomen gesprekken tussen Nieboer en H., waarin ze praten over het versturen van dreigbrieven. Ook zegt het OM dat er dna-materiaal van H. is aangetroffen op een tie-wrap bij een asbestdumping. Die dumpingen vonden begin 2019 plaats op twee plekken bij Zuidbroek en later op het station van Delfzijl.

Nieboer en H. ontkennen iets met de dreigbrieven en dumpingen te maken te hebben.

Jan Nieboer en Jan H.

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.

