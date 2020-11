Voltallige oppositie kritisch op provinciebeleid: ‘Het valt tegen’

Het is van alles een beetje, vooral voortzetting van oud beleid en weinig concrete klimaatplannen. De voltallige oppositie in Provinciale Staten zet de verhoudingen verder op scherp in het Statendebat over de begroting.

Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50 Plus hekelen de rol en uitvoering van het provinciebestuur op vele terreinen. Er gaat niet veel goed, de coalitie zit in een vastgeroest harnas en is weinig buigzaam voor invloeden vanuit de oppositie.

Destructieve koers

Zo ziet Forum voor Democratie dat verschillende dossiers moeizaam verlopen. ‘De Zuidelijke Ringweg, het Nationaal programma Groningen, de versterkingsoperatie, de falende energietransitie. Het college en de coalitie weten van geen wijken en een destructieve koers is ingezet’, zegt Bart van der Werf namen de partij.

Zijn collega-Statenlid Ton van Kesteren (PVV) is blij met dit geluid. ‘Ik roep dit al sinds dat ik hier zit, en dat is bijna tien jaar. Wanneer wordt mijn lied nu een hit?’, vraagt hij zich af.

Het college wordt gevormd door zes partijen en het is kennelijk lastig om herkenbaar beleid uit te zetten Jan Hein Mastenbroek - SP

De SP ziet dat de coalitie, bestaand uit GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, D66 en CDA weinig nieuw beleid heeft ontwikkeld. ‘Het valt tegen’, stelt fractieleider Jan Hein Mastenbroek. ‘Het college wordt gevormd door zes partijen en het is kennelijk lastig om herkenbaar beleid uit te zetten. Het is eerder uitvoering van ingezet beleid en een herhaling van vage, algemene doelen. Waterstof, klimaat, regiodeals, het zijn allemaal onduidelijke vergezichten.’

Verharding

De coalitiepartijen zijn zelf niet ontevreden over hoe het gaat. Fractieleider Hendri Meendering (GroenLinks) ziet wel een verharding in de Staten optreden. De coalitiepartijen staan vaak recht tegenover de oppositiepartijen.

‘Het zou goed zijn wanneer we op bepaalde terreinen wat meer een eenheid zijn.’ Oppositiepartij Partij voor het Noorden kaatst de bal terug: ‘Staat u dan ook meer open voor voorstellen uit de oppositie?’, vraagt Dries Zwart zich af.

Nieuwe fietspaden

Coalitiepartij D66 is vooral trots op het feit dat er tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in nieuwe fietspaden in onze provincie. Het CDA wil meer woningbouw, terwijl de VVD wil gaan nadenken hoe er wordt omgegaan met de beschikbare ruimte in onze provincie.

De begroting wordt naar verwachting aangenomen. De voltallige oppositie is weliswaar tegen omdat er geen paragraaf over de risico’s van de bouw van de Zuidelijke Ringweg is opgenomen, maar de zes coalitiepartijen zijn voor. De stemming zal - wanneer er geen veranderingen plaatsvinden in de agenda - vanavond plaatsvinden.

