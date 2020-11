Hondenbelasting blijft in gemeente Groningen, ondanks wens VVD om desnoods de ozb te verhogen

De hondenbelasting is in de gemeente Groningen het hoogst van het land (Foto: RTV Noord)

Al jaren is de hondenbelasting een doorn in het oog van hondeneigenaren en politici in vooral de oppositie. De hoogte van de belasting speelt daarbij mee: Groningen kent de hoogste 'blaftaks' van Nederland.

Ozb omhoog

Wat VVD, 100% Groningen, Student&Stad, CDA, SP en Partij voor de Dieren betreft mag zelfs de ozb in de gemeente Groningen omhoog om hondeneigenaren te ontzien.

'Het is voor de VVD een uiterst redmiddel om deze onrechtvaardige belasting uit te bannen', zegt fractievoorzitter Ietje Jacobs.

Niet bovenaan prioriteitenlijstje

Het plan van de vijf partijen mag niet baten. De fracties hebben samen elf zetels in de raad, net zoveel als coalitiepartij GroenLinks in haar eentje heeft.

Die partij zegt bij monde van fractievoorzitter Mirjam Wijnja het afschaffen van de hondenbelasting 'niet bovenaan haar prioriteitenlijstje' te hebben staan. Een meerderheid voor het afschaffen van de belasting is er daarom, doordat andere partijen die ook niet steunen, niet.

Scenario's

Toch is er enige beweging rond de hondenbelasting. Wethouder De Rook (D66, Financiën) zegt namelijk toe dat hij begin 2021 met scenario's komt over de toekomst van de 'blaftaks'.

Daarvoor onderzoekt de wethouder de financiële consequenties van het afschaffen, verminderen en het behouden van de hondenbelasting voor de jaren na 2021.

Wat betaal ik in 2021 voor mijn hond(en)? Als je één of meerdere honden hebt en in de gemeente Groningen woont, betaal je dus ook komend jaar hondenbelasting. Voor je eerste hond betaal je 133,80 euro. De tweede hond is ruim 60 euro duurder: die kost 198,60. Heb je drie honden of meer, dan betaal je 268,20 euro per hond die je extra hebt. Heb je bijvoorbeeld vijf honden, dan betaal je 1.117 euro belasting voor je honden. Houders van kennels betalen ook hondenbelasting. Kennelhouders betalen 332,40 euro belasting per kennel. De gemeente verwacht komend jaar 1.115.000 euro binnen te krijgen uit de hondenbelasting.

Begroting aangenomen

De discussie over de hondenbelasting voerde de gemeenteraad tijdens het debat over de begroting voor 2021. Die is aangenomen, waardoor voor het komend jaar ruim een miljard euro is verdeeld.

