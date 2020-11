Dit is hoeveel mensen in Duitsland wonen, maar in Groningen werken

Zo'n zestig procent van die grenspendelaars is Nederlands, bijna dertig procent is Duits en een klein deel is Pools. In de grafiek hieronder is zichtbaar in welke bedrijfstakken ze werkzaam zijn.

Woongemeenten

Van de Duitse gemeentes die aan Groningen grenzen, wonen in Sustrum (iets ten noordoosten over de grens bij Ter Apel) in verhouding de meeste grenspendelaars. 3,3 procent van de inwoners in Sustrum werkt in Nederland.

In Bunde, aan de andere kant van de grens bij Bad-Nieuweschans, werkt 3,2 procent van de inwoners in Nederland en in Walchum, ten noorden van Sustrum, gaat het om 3 procent.

In Weener gaat het om 1,5 procent en in Leer om 0,2 procent van haar inwoners.

Nederland

In totaal waren er in 2018 ruim 80.000 mensen die in Duitsland of België over de grens woonden en in Nederland werkten. Veruit de meesten van hen wonen in kleinere plattelandsgemeenten net over de grens. De hoogste concentraties pendelaars zijn volgens het CBS te vinden langs de grens met Noord-Brabant en Limburg, Twente en Gelderland.

Het komt aanzienlijk minder voor dat mensen in Nederland wonen en in Duitsland of België werken. Dat zijn er ruim 20.000. Ruim 1200 daarvan werken in de deelstaat Niedersaksen. Om hoeveel Groningers het gaat is niet bekend.

Wel is bekend dat er zo'n tachtig mensen zijn die in België wonen en in Groningen werken.

Grenspendel in coronatijd

Sinds 3 november geldt voor heel Duitsland de kleurcode ‘oranje’. Toeristische reizen naar Duitsland mogen niet meer en na een verblijf in Duitsland ga je 10 dagen in thuisquarantaine, zo adviseert het Ministerie van Buitenlandse zaken.



Gert Meulman, afkomstig uit Vlagtwedde, woont sinds 2007 in Neudersum, een dorpje vlak bij de Nederlandse grens bij Bourtange. Hij werkt in Winschoten, als psychiatrisch verpleegkundige. Ondervindt hij hinder van de code oranje? ‘Ik merk er tot nu toe helemaal niks van. Ik steek meestal de grens over bij Bourtange, en daar heb ik nog bijna geen douane gezien.’



Meulman vervolgt: ‘De vorige keer dat Duitsland code oranje had stond er wel af en toe controle, maar nu hebben ze me nog niet aangehouden. Ik ben er ook niet zo bang voor. Mijn werkgever heeft me namelijk een brief gestuurd waarin staat wat voor werk ik doe en dat ik hiervoor gewoon naar Winschoten moet. Als ze me dan toch een keer aanhouden dan laat ik die brief zien.’

