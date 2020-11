‘Ga aan de slag met Groningen als woonprovincie’

Die oproep doen de coalitiepartijen CDA, PvdA en GroenLinks in een motie aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA).

Aantrekkelijk woongebied

Volgens CDA-voorman Robert de Wit moet er naar ‘buitenstedelijke gebieden’ gekeken worden om zo woningkrapte in drukbevolkte gebieden te laten afnemen. De Wit ziet na bestudering van een Funda-rapport ruimte voor nieuwe inwoners in Noordoost-Groningen.

‘Daar is de prijsstijging met zo'n twee procent lager dan elders in het land. Ook het aantal verkopen is daar gedaald ten opzichte van voorgaande jaren’, stelt De Wit. Volgens De Wit moet de provincie gemeenten gaan helpen met het opzetten van campagnes om delen van de provincie als aantrekkelijk woongebied onder de aandacht te brengen van de huizenkoper.

Meer ruimte gemeenten voor nieuwbouw

Oppositiepartij Groninger Belang wil een stapje verder gaan en vindt dat de afspraak die de provincie met de gemeenten in Oost-Groningen heeft gemaakt moet worden opengebroken. In 2013 werd er met de toenmalige gemeenten Menterwolde, Veendam, Pekela, Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan opgesteld. De regel in dat plan was: gemeenten moeten eerst woningen slopen, voordat er nieuwbouw mag plaatsvinden.

Dat plan is volgens gedeputeerde Van Dekken weliswaar versoepeld, maar Groninger Belang wil ook dat gemeenten meer ruimte krijgen voor nieuwbouwplannen om zo aantrekkelijk te blijven als woongemeente. Maar Van Dekken ziet daar geen mogelijkheden voor.

Woonakkoord

‘We willen als provincie met gemeenten in overleg over wat er wel en wat er niet zou kunnen’, stelt hij. ‘Maar we kijken naar de bestaande woningvoorraad en kijken niet naar directe uitbreiding van de woningvoorraad.’

Van Dekken refereert aan het Woonakkoord ter waarde van 450 miljoen euro dat het kabinet met de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks sloot. Verschillende regio’s in onze provincie komen in aanmerking voor geld uit dit akkoord. Volgens de gedeputeerde kan dat geld een impuls geven aan het woon- en leefklimaat in onder meer Het Hogeland, de EemsDelta-regio en Oost-Groningen.



Lees ook:

- Trots en zorgen wisselen elkaar af in politieke reacties op 1,5 miljard voor bevingsgebied

- Ook Groningen profiteert van woonakkoord van bijna half miljard

- Gezinnen uit de Randstad de Groninger woningmarkt op: ‘Dit is een kentering’