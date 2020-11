PVV'er Ton van Kesteren spreekt meest klare taal

Deze keer beoordeelde de jury in verband met corona het spreekgedrag van de Statenleden via de digitale weg vanuit huis. De jongeren keken vooral of de politici er in slaagden een samenhangend verhaal te houden in begrijpelijke taal.

Sterke intonatie

Van Kesteren nam met zijn sterke intonatie het publiek het beste in zijn gedachtegang van zijn betoog mee, zo vond de jury. CDA-er Robert de Wit kreeg een eervolle vermelding.

Vijfde keer

Het was de vijfde keer dat de Klare taal Bokaal werd uitgereikt. Opmerkelijk is dat de winnaar al gevlogen was toen de prijs werd uitgereikt . Van Kesteren was al op weg naar de vergadering van de Groninger gemeenteraad waar hij ook in is vertegenwoordigd.

Eerdere winnaars van de Klare Taal Bokaal zijn onder andere Stieneke van der Graaf (huidig Kamerlid voor de ChristenUnie) en Tim Zwertbroek (D66).