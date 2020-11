Raad Het Hogeland akkoord met begroting: belastingen stijgen iets minder snel

De tekorten zijn een gevolg van de oplopende kosten in de jeugdzorg en de inkomensondersteuning. Daarnaast krijgt de gemeente minder geld van het Rijk.

‘Wij proeven nog steeds een evenwichtige verdeling van de lasten in deze begroting. We zien de noodzaak om deze richting op te gaan’, zegt Roelf Torringa, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

Belastingen omhoog

De inwoners van Het Hogeland gaan de bezuinigingen merken in de portemonnee. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) omhoog en moet er meer betaald worden voor het afval. Meerdere partijen vinden de verhogingen iets te ver gaan.

‘De wethouder vindt het gerechtvaardigd om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Iedereen die een huis bezit heeft volgens het college sterke schouders’, zegt Stefan van Keijzerswaard (VVD). ‘Dit is in onze gemeente zeker niet het geval. Onze lage huizenprijzen zorgen ervoor dat ook mensen die minder verdienen een huis kunnen kopen.’

De ChristenUnie en het CDA pleitten ook voor een minder harde stijging van de ozb. 'Ondernemers en inwoners hebben het vanwege de coronacrisis al zwaar. Dat maakt ook dat wij gezegd hebben: voer belastingen die niet direct noodzakelijk zijn niet door', aldus Bernd de Jong van de ChristenUnie. Wel vindt de partij het noodzakelijk dat de belastingen enigszins omhoog gaan.

We moeten het lef hebben om impopulaire maatregelen te nemen Eltjo Dijkhuis - wethouder van Het Hogeland

‘Een lastige beslissing, maar noodzakelijk voor gezonde gemeentelijke financiën op lange termijn’, zegt De Jong. ‘Vooral de landelijke uitkeringen maken het beeld grillig, al is en blijft het beeld dat er te weinig middelen door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de door ons uit te voeren verplichte taken.’

Noodzakelijk

Wethouder Eltjo Dijkhuis, verantwoordelijk voor de financiën, zegt dat de belastingverhogingen nodig zijn. ‘Wij negeren de narigheid niet. We lossen deze op en we moeten het lef hebben om impopulaire maatregelen te nemen. We vragen ook iets van inwoners. Want op dit moment kunnen niet alle bloemen bloeien.’

Wethouder Eltjo Dijkhuis (Foto: Gemeente Het Hogeland)

De wethouder is geen voorstander voor een mindere verhoging van de ozb. Hij vindt de verlaging van de rioolheffing al een mooie compensatie voor de inwoners. Hij denkt ook dat op termijn mensen minder voor afval gaan betalen omdat inwoners beter gaan scheiden.

Voet bij stuk

CDA en ChristenUnie hielden voet bij stuk en wilden toch een mindere verhoging van de ozb. Er kan volgens hen één procent af en de gemeente kan dit volgens hen financieel dragen. Ze dienden daarom een amendement in die gesteund werd door de VVD, Lokaal Sociaal en de SP. De wethouder moet dus een minder hoge stijging van de ozb doorvoeren.

Oproep aan het Rijk

De PvdA vroeg zich af of het signaal richting Den Haag niet wat sterker moet. ‘Je komt langzamerhand op een punt dat je richting provincie en kabinet zegt: zoek het lekker uit, wij doen niet meer mee’, zegt PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga. Ook Lokaal Sociaal vindt dat er een harder signaal naar Den Haag moet. De kosten voor de jeugdzorg lopen alsmaar op. Daarvoor wil de gemeente ook graag extra geld van het Rijk.

We moeten de regie zelf in handen houden Kristel Rutgers - wethouder van Het Hogeland

GroenLinks vindt de oproep ook nodig maar denkt dat er niet alleen naar het Rijk gewezen moet worden. ‘Ook het eigen huishoudboekje van de gemeente moet op orde blijven’, laat de fractie weten.

Wethouder Kristel Rutgers vindt dat er al duidelijke noodsignalen richting Den Haag gaan. Ze ziet het niet zitten om het signaal af te geven dat het kabinet het maar moet uitzoeken. 'We moeten de regie zelf in handen houden.'

Communicatie beter

De raadspartijen zijn blij dat de gemeente minder streng bezuinigt op minimaregelingen. Eerder wilde het college hier meer op bezuinigen maar de raad had daar problemen mee.

Het CDA vindt dat de gemeente meer moet investeren in de communicatie. ‘Als fractie krijgen we regelmatig opmerkingen van inwoners dat men geen reactie krijgt op brieven en e-mails en dat men ook niet wordt teruggebeld’, zegt fractievoorzitter Kor Berghuis. Zijn partij vindt dat hier een verbeterslag te maken is. ‘De afgelopen tijd zien we bijna iedere raadsvergadering voorbeelden dat dit niet altijd even goed gaat en dat is jammer.’ Het college neemt dit ter harte.

Raad buiten spel

Lokaal Sociaal vindt het bijzonder dat het college al beleid heeft uitgestippeld in de begroting. De partij zegt dat de raad hiermee buiten spel gezet wordt. ‘Het voornemen om te schrappen in voorzieningen in dorpen en een huisvestingsplan zit al ver verweven in deze begroting, zonder dat er in deze raad al fatsoenlijk over gesproken is’, zegt fractievoorzitter Linda Visser.

Mobiel gemeentehuis

De SP vindt dat de gemeente dichtbij de inwoners moet blijven en stelt een mobiel gemeentehuis voor. ‘We pleiten voor het inzetten van een mobiel kantoor als extra dienstverlening in de dorpen waar geen locatie van Het Hogeland is’, zegt fractievoorzitter Joop Bergman.

Ook vinden partijen dat het college scherp moet blijven letten op de grote nieuwbouwprojecten die op stapel staan. Onlangs kreeg de gemeente te maken met een tegenvaller van miljoenen rond de bouw van de Tirrel.

Lees ook:

- Hogelandsters gaan ‘pijnlijke’ financiële keuzes merken

- Veel kritiek op 'bezuinigende legostenen' van college Het Hogeland

- Bezuinigingen raken Hogelandsters: raad kan kiezen uit drie scenario’s