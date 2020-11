Getekend - kindermishandeling als thema voor boek en tv-serie

Van Hoogdalem maakt portretten van mensen die zijn mishandeld in hun jeugd, terwijl ze vertellen over wat hen is overkomen.

Vraag van een slachtoffer

'Het begon met de vraag van een slachtoffer', vertelt Van Hoogdalem. 'Zij had onze serie over dementie gezien en vroeg aan ons of we deze vorm ook zouden kunnen inzetten voor mensen die het slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling.'

Van Hoogdalem beschouwde de vraag als 'een soort appèl'. 'Als zoiets op je pad komt, dan moet je gaan', vindt hij.

Wat een kind doet dat bang is voor haar vader? Dan probeer je geen fouten te maken. En je probeert zo weinig mogelijk thuis te zijn Cynthia - slachtoffer van kindermishandeling

Op video is te zien hoe de Groningse Cynthia wordt geïnterviewd over haar verleden, terwijl ze wordt geportretteerd door Van Hoogdalem. Hoe haar moeder was? 'Koud', antwoordt ze. 'Ze had totaal geen liefde voor ons. Ze was altijd aan het schoonmaken.'

En wat een kind doet dat bang is voor haar vader? 'Die probeert geen fouten te maken. Die die probeert zo weinig mogelijk thuis te zijn', zegt ze.

Best moeilijk

'Er zijn ook momenten dat ik alleen maar schilder, en dat Cynthia wel even stil is', zegt Van Hoogdalem, die toegeeft dat het soms best moeilijk is. 'Het gaat niet altijd helemaal samen. Soms luister je ook gewoon.'

Mishandelde kinderen krijgen een heel laag zelfbeeld, waarmee ze als volwassene nog steeds worstelen Kunstenaar Herman van Hoogdalem

Wat Van Hoogdalem vooral is opgevallen, is dat kinderen een heel verknipt beeld van de werkelijkheid krijgen, en denken dat dat normaal is. 'Ze krijgen een heel laag zelfbeeld, waarmee ze als volwassene nog steeds worstelen.'

De eerste aflevering van de serie Getekend - sporen van kindermishandeling is woensdagavond om 21:10 uur op NPO2 bij de EO te zien.