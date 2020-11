Driemaal scheepsrecht? Het Groninger Landschap hoopt dat zeearenden bij Leekstermeer straks wél broeden

Het is het derde najaar op een rij dat er een paartje zeerarenden verblijft rond het Leekstermeer, midden in natuurgebied De Onlanden. Het Groninger Landschap heeft goede hoop dat het komend voorjaar komt tot een broedpoging van de 'vliegende deuren'.

'Ja, daar zie ik er één', zegt natuurbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap enthousiast, terwijl hij door zijn verrekijker tuurt. 'Met het blote oog is het lastig te zien', vervolgt hij, 'maar je kan het ook merken aan de ganzen die opvliegen. Dat kan twee dingen betekenen: óf de traumahelikopter vliegt over óf er is een zeearend in de buurt. Nu is dat laatste dus het geval.'

'We weten niet waar ze vandaan komen'

Het is voor het derde jaar op een rij dat er een paartje zeearenden is in het gebied rond het Leekstermeer. Twee jaar geleden kwam het niet tot broeden. 'Het vrouwtje was nog maar drie of vier kalenderjaren, dat is te jong om al eieren te leggen', weet Oosterhuis. 'En het paartje dat hier vorig jaar rondvloog was in het voorjaar plotseling verdwenen.'

'Nu is er dus weer een volwassen paartje, dus dat wordt spannend komend voorjaar. Waar ze vandaan komen weten we niet, want ze zijn niet geringd. In ieder geval zijn het geen vogels uit het Lauwersmeergebied, want de jongen die daar uit het ei kruipen krijgen wel een ring.'

Het Lauwersmeer is één van de twee gebieden waar zeearendpaartjes al met succes gebroed hebben. Ook bij het Zuidlaardermeer zagen al jonge zeearenden het levenslicht.

Systeem is weer compleet

'Kijk, daar vliegt er één', zegt Oosterhuis en hij wijst naar een plek in de lucht, boven een rietkraag van het meer. 'Je kan wel zien waarom het een vliegende deur wordt genoemd, hij heeft een spanwijdte van twee meter'.

Wat zou het betekenen als de zeearenden gaan broeden in de De Onlanden? 'Ja, dan is de toppredator weer terug', zegt Oosterhuis. 'Dan is het systeem weer min of meer compleet'.

Volgens Oosterhuis zal het niet gebeuren dat zich grote aantallen zeearenden gaan vestigen in Noord-Nederland. 'Je moet aan ongeveer drie paartjes denken, dus hier, en bij het Zuidlaardermeer en het Lauwersmeer. Veel meer zullen het er niet worden, want ze hebben een groot gebied nodig om te foerageren.'

Lees ook:

- Vogelgriep rukt op in Groningen 'en je kunt er niets tegen doen'

- Gezinsuitbreiding voor de zeearenden uit het Hunzedal

- Broedende oeverzwaluwen weten nieuw nestkastgebouw meteen te vinden