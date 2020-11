Jakob Bartelds in dagelijks bestuur van Hunze en Aa's

Jakob Bartelds wordt lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's. Het algemeen bestuur heeft Bartelds in de vergadering van woensdag benoemd. Bartelds is lid van de fractie Landbouw.

Jakob Bartelds is de opvolger van Jan Batelaan die wethouder is geworden in de gemeente Midden-Drenthe.

LTO

Bartelds was al eerder bestuurder bij Hunze en Aa’s. Van 2000 tot en met 2016 zat hij namens de fractie ongebouwd in het algemeen bestuur en was hij vanaf 2005 tot zijn vertrek ook lid van het dagelijks bestuur en loco-dijkgraaf. Na zijn vertrek in 2016 werd Bartelds voorzitter van LTO Noord en in 2018 werd hij ook vicevoorzitter van LTO Nederland.

In de decembervergadering van Hunze en Aa's wordt besloten welke portefeuille Bartelds krijgt.



Ook lid van algemeen bestuur

Maandag werd ook al bekend dat Bartelds door LTO Noord benoemd werd in het algemeen bestuur van Hunze en Aa's.

