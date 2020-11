Problemen digitale vergadering Schier: raad vergadert door

De gemeente had te maken met technische problemen. Deze begonnen dinsdagavond al. Toen stond de oorspronkelijk raadsvergadering gepland. Maar er bleken problemen te zijn met het geluid van de sprekers. Burgemeester Ineke van Gent besloot daarom de vergadering te staken en een dag uit te stellen.

Geen beeld en geluid

Nadat het systeem uitvoerig getest was, is er woensdagavond een nieuwe vergadering gepland. Opnieuw bleken er technische problemen te zijn. Voor buitenstaanders was de vergadering opnieuw niet te volgen via de website. Er was geen beeld en geluid.

De raad besloot toch te beginnen met vergaderen omdat een knoop door gehakt moest worden over de belastingen en de begroting voor 2021. Wel zijn technici direct aan de slag gegaan, laat de gemeente weten.

Mensen die de raad van Schier wilden volgen, kregen dit beeld te zien (Foto: RTV Noord)

Na drie kwartier was de vergadering ook weer voor buitenstaanders via een nieuwe link te volgen. Voor het besluit over de gemeentelijke belastingen waren de buitenstaanders echter te laat. De raad ging akkoord met het vaststellen van de nieuwe gemeentelijke belastingen.

Het vaststellen en overleg van de begroting van de gemeente voor 2021 was wel helemaal te volgen. Die is uiteindelijk door het merendeel van de raad goedgekeurd.

Spoedwet

Vanwege het coronavirus vergaderen sommigen gemeenten digitaal. Door een spoedwet kan dit. Voorwaarde is wel dat gemeenten alleen digitaal mogen vergaderen als iedereen dit ook rechtstreeks goed kan volgen.

Lees ook:

- Digitale raadsvergadering: gordijn dicht en goed zichtbaar zijn