Het Hogeland heeft handen vol aan uitleg afvalbeleid: 400 telefoontjes per dag

400 telefoontjes per dag. De gemeente Het Hogeland heeft het druk met haar inwoners. Vooral vragen over het nieuwe afvalbeleid zorgen voor drukte in het klantcontactcentrum.

Dat vertelde burgemeester Henk Jan Bolding woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Inwoners klagen over de gemeente

Veel inwoners klagen dat ze niet goed geholpen worden door de gemeente. Terugbelverzoeken worden laat ingewilligd, mails en brieven blijven soms onbeantwoord. Meerdere politieke partijen geven aan dat dit beter moet.

Ambtenaren hebben ook maar twee handen en twee oren Burgemeester Henk Jan Bolding

Meer telefoontjes dan anders

Burgemeester Bolding herkent de signalen dat de communicatie van de gemeente beter moet. Maar volgens hem doet de gemeente wat ze kan. ‘Gemiddeld krijgen we 300 telefoontjes per dag. In september en oktober waren dat er 400. Oorzaak was de berichtgeving over de nieuwe manier van afvalinzameling.’

De gemeente stapt in het nieuwe jaar over naar die nieuwe manier, het zogeheten diftar+. Inwoners betalen dan per keer dat ze de container bij de weg zetten en voor het aantal kilo’s dat in de grijze container zit. Het Hogeland wil inwoners stimuleren om beter afval te scheiden.

Terugbellen a.u.b.

‘De specialist die de vragen moet beantwoorden heeft ook maar twee handen en twee oren. Diegene had ermee te maken dat er soms op één dag 180 terugbelverzoeken waren. Ik geef het je te doen.’

Ook komt er veel post binnen. Zo’n 1000 tot 1500 brieven en mails per maand. ‘75 procent daarvan behandelen we binnen de afgesproken termijn’, zegt burgemeester Bolding.

De facebook- en twitterberichten zijn ook toegenomen.

Veel doen met minder mensen

De gemeente hoopt dat de informatiefolder die begin december op de deurmat van de inwoners valt wat meer helderheid gaat geven over het afvalbeleid.

‘We houden onze communicatie goed in de gaten. We proberen het elke dag beter te doen. We kunnen helaas niet elke vraag van inwoners op dezelfde dag beantwoorden’, legt Bolding uit. Dat komt volgens hem omdat de gemeente het vanwege bezuinigingen met minder ambtenaren moet doen.

