Laura Cornelius: 'We hebben kwalificatie voor EK in eigen hand'

De twee interlands tegen Slowakije en Hongarije zijn doorslaggevend. Twee keer winnen is de opdracht. Donderdag tegen Slowakije en twee dagen later tegen Hongarije. De 'Oranje Lions' spelen beide duels in Sporthallen Zuid in Amsterdam.

Bubbel

De speelsters zijn sinds zondag bij elkaar in een coronabubbel.

'Het is lekker om even weer in Nederland te zijn. Dat we in een bubbel gingen, was al vrij snel duidelijk. De Nederlandse bond bood aan om de wedstrijden hier te spelen. Dat was snel geregeld. Voor ons is dat heel mooi. We zitten in hetzelfde hotel als waar we altijd samenkomen. Daarnaast is de trainingslocatie dezelfde als waar we spelen', zegt Laura Cornelius. De Groningse speelt in de Spaanse profcompetitie.

Laura Cornelius (5) met de Oranje Lions, vorig jaar. (Foto: Orange Pictures)

Underdog

Met haar 24 jaar is ze één van de meest ervaren speelsters. Ze gaat ervan uit dat ze bij de startende vijf speelsters hoort die bondscoach Hakim Salem, oud-coach van onder andere Donar, opstelt.

'Het is heel simpel. We hebben alles in eigen hand. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn wel de underdog. Het is wel zo dat nu de kans er is om ons te plaatsen, we die ook moeten grijpen', stelt Cornelius.

Geen spelletjes

Ook nu de omstandigheden verre van ideaal zijn. In de sporthal is alles redelijk normaal zonder anderhalve meter maatregelen. In het hotel gelden strengere regels.

'Normaal gesproken is het heel gezellig. Nu zitten we alleen op een kamer. Na het eten mag je maar vijf minuten blijven hangen in het restaurant en onderling mogen we maar een kwartier bij elkaar in de buurt zijn. Een spelletje spelen of lekker naleuten is er nu niet bij. Het is best wel saai op deze manier', ervaart Cornelius.

Ze groeide op bij basketbalvereniging Celeritudo in Groningen. Na de wedstrijd van zaterdag stapt ze in de auto richting Groningen. 'Kan ik nog lekker even in m'n eigen bed slapen voordat ik maandag weer naar Spanje ga.'

Mijlpaal

Kwalificatie voor een EK ligt al jaren niet meer voor de hand voor het Nederlandse vrouwenbasketbal. In 1989 deden de oranjevrouwen voor het laatst mee. In de afgelopen jaren is er echter een kentering te bespeuren. Vijf jaar geleden behaalde Cornelius brons bij het jeugd EK. Die lichting, aangevuld met talentvolle speelsters, bereikt na eenendertig jaar wachten wellicht een mijlpaal.

'We hopen op eenzelfde effect als bij de voetbalvrouwen. Daar gaf ook nooit iemand om. Toen ze eenmaal Europees Kampioen werden, kwam er meer respect. Daarom is het nu ook heel mooi dat onze wedstrijden live worden uitgezonden. Het is fantastisch dat er op deze manier aandacht aan wordt besteed.'

