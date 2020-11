Hondenbezitters niet blij met hek Noorderplantsoen: 'Lelijk en gevaarlijk'

De reden van het plaatsen van het hek door de gemeente: de bewoners aan de Graafstraat, aan de andere kant van het water, klaagden over blaffende honden.

Loslopende honden

'Het grasveldje achter het restaurant is een soort van hondenontmoetingsplaats geworden' legt woordvoerder Peter Steinfort van de gemeente uit 'Honden mochten daar ook loslopen. En dat leverde wat overlast op voor de mensen aan de andere kant van het water. Vandaar het hekwerk.'

'Die mensen vinden dat kennelijk vervelend om te horen', zegt hondenbezitter Johanz Westerman. 'Ze hebben vervolgens contact gehad met iemand van een hondenvereniging, die niet van onze belangen op de hoogte was, die het prima heeft gevonden om hier een hek te laten plaatsen.'

Niet blij mee

Westerman is daar, net als vele andere Groningse hondenbezitters, niet blij mee. 'Ten eerste is het geen gezicht', zegt hij, 'en bovendien is het een beetje gevaarlijk. Sommige honden zwemmen er namelijk omheen, en kunnen dan niet meer uit het water komen.'

De gemeente kijkt het eerst nog even aan. 'Het eerste hek was er één van gevlochten wilgentakken', zegt Steinfort, 'maar omdat honden daar toch nog langs en over konden, is er een langer en hoger hek geplaatst. Mocht alsnog blijken dat dat niet afdoende is, dan kijken we naar een eventuele andere oplossing.'

Met de 'verboden te zwemmen voor honden'-bordjes wordt creatief omgegaan (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Ludiek protest

Bij wijze van (waarschijnlijk) ludiek protest, ging een grapjas alvast aan de haal de bordjes die hondenbezitters erop wijzen dat hun viervoeter niet in het diep mag zwemmen. 'Ode voor hier zwemmen', staat er nu te lezen, in plaats van 'Verboden voor honden om hier te zwemmen'.

