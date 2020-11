Kamer debatteert vanmiddag over 1,5 miljard voor bevingsgebied

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met ministers Eric Wiebes (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) over de 1,5 miljard euro die het Kabinet uittrekt voor het bevingsgebied. Het debat is live te volgen via de website van RTV Noord.

Dit debat zou eigenlijk eind oktober al plaatsvinden, maar werd uitgesteld in afwachting van de deal tussen Rijk en regio. De Tweede Kamer wilde namelijk ruim een week voor het debat de documenten krijgen om zich goed te kunnen voorbereiden. Dat kon volgens de ministers alleen als het debat werd verplaatst, omdat de onderhandelingen nog niet afgerond waren.

Met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 en de start van de verkiezingscampagne in aantocht, is het aannemelijk dat deze deal het laatste grote wapenfeit in Groningen is geweest van dit kabinet.

Afspraken gepresenteerd

Eind vorige week presenteerden regionale bestuurders en de twee ministers het pakket aan afspraken. Het betekent onder meer dat bewoners met een versterkingsadvies zelf mogen kiezen of ze dat advies willen laten uitvoeren of dat ze hun huis willen laten beoordelen naar de nieuwste inzichten. Voor het maken van die laatste keuze, krijgt een bewoner dertigduizend euro.

Ook eigenaren zonder versterkingsadvies krijgen een compensatie om hun huis te verduurzamen en te verbeteren. Mensen die in het gebied wonen en helemaal niet in de versterkingsoperatie zitten, krijgen ook een subsidie om hun huis te verbeteren.

Een aantal Kamerleden liet na de presentatie al van zich horen in een eerste reactie. Trots op en bezorgdheid over de deal wisselden elkaar daarin af.

Volle agenda

De Kamer heeft in het debat een bomvolle agenda. Zo ligt naast de afspraak over 1,5 miljard voor het bevingsgebied onder meer de begroting wat betreft Groningen op tafel, maar ook het niveau van gaswinning en de voortgang van de versterkingsoperatie. De schadeafhandeling en de waardedalingsregeling is ook een steevast terugkerend onderwerp in de debatten over Groningen.

Het debat is via een liveblog te volgen in onze app en op rtvnoord.nl. Het begint om 14.00 uur en duurt naar verwachting tot 19.00 uur.

