Noordelijke ziekenhuizen denken aan opschaling reguliere zorg: 'Het gaat sneller dan verwacht'

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van noordelijke ziekenhuizen neemt nu zo snel af dat het opschalen van reguliere zorg weer in zicht komt. Als de cijfers zich gunstig ontwikkelen kan dat in de loop van volgende week gebeuren.

Dat meldt het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNN), waarin negen noordelijke ziekenhuizen samenwerken.

Afname gaat sneller dan verwacht

Om ziekenhuiszorg voor coronapatiënten mogelijk te maken, werden reguliere behandelingen sinds begin oktober tijdelijk uitgesteld. Daarbij ging het om 'niet-kritieke zorg'. Dat afschalen gebeurde wel minder dan tijdens de eerste golf, waarin de piek op de intensive cares en verpleegafdelingen hoger lag. Nu de huidige piek achter de rug is, kijken de ziekenhuizen weer vooruit.

'Het aantal bezette verpleegbedden neemt sneller af dan we een paar weken geleden konden vermoeden. Eigenlijk gaan we vrij snel weer naar het positieve', zegt AZNN-woordvoerder Hennie Hoogeveen. Ze stelt dat de maatregelen van het kabinet hun vruchten afwerpen.

Woensdag lagen er in het Noorden 94 coronapatiënten op de verpleegafdeling. Een week eerder waren dat er nog 131.

Druk op intensive care blijft gelijk

Hoewel de bezetting op de verpleegafdeling afneemt, is de druk op de ic's nog altijd even groot. Dat komt vooral doordat de overplaatsing van coronapatiënten uit andere regio's volgens AZNN 'onverminderd doorgaat'.

'De benodigde capaciteit hiervoor blijft stabiel. De inschatting is dat dit voor de komende week op hetzelfde niveau blijft.' Woensdag lagen er in het Noorden 59 coronapatiënten op de ic, waarvan er 41 uit andere regio's komen.

'Cijfers in de gaten houden'

Wanneer de ziekenhuizen hun reguliere zorg definitief opschalen, is nog niet bekend. 'We houden de cijfers deze week en het weekend goed in de gaten', zegt Hoogeveen. 'Die moeten onder een bepaalde grens komen, en dat hangt ook af wat er vanuit de rest van Nederland overkomt. In de loop van volgende week kijken we dan of het weer mogelijk is.

Welke afspraken als eerste weer op de agenda komen, kan Hoogeveen niet zeggen. 'Daar is dagelijks overleg over. Het zal in elk geval stapsgewijs gebeuren.'

