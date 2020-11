Eind aan jarenlange schadezaak boer Nijhoff: ‘Dit blijft tot m’n dood in m’n kop zitten’

Sijbrand Nijhoff (midden) spreekt op een bijeenkomst over gedupeerde boeren in het aardbevingsgebied (Archief) (Foto: ANP)

Woensdag spraken Nijhoff en de NAM, Staat en EBN af dat de boer 105.000 euro krijgt. Daarnaast vergoedt het gaswinningsbedrijf de deskundigenkosten. Nijhoff hoopte op een schadevergoeding van zo’n 600.000 euro.

‘We moeten verder’, verzucht de bijna 80-jarige Nijhoff na afloop van de vier uur durende zitting. ‘Maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.’

Schade na klap bij Huizinge

Nijhoff is eigenaar van een eeuwenoude kop-hals-rompboerderij in Zijldijk, al bijna 150 jaar in de familie. Het gebouw heeft de tand des tijds goed doorstaan, zegt Nijhoff. Tot die ene zware klap bij Huizinge, op 16 augustus 2012. Na de beving meldde hij zijn eerste schade. Dik vijf jaar geleden spande hij een rechtszaak aan tegen de NAM, staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN) en de Staat om de kosten voor het herstel van de boerderij te verhalen.

Geheime overeenkomst openbaar

Sijbrand Nijhoff werd in 2018 bekend toen hij een geheime overeenkomst over de gaswinning uit 1963 openbaar maakte. Daaruit bleek dat de rol van de Staat in de gaswinning groter was dan gedacht. De zaak van Nijhoff leidde er onder meer toe dat staatsbedrijf EBN wordt gezien als mede-exploitant van het Groninger gasveld. Daarmee is het ook mede-aansprakelijk voor de schadeafhandeling.

Alles knalde en knetterende, de schilderijen bewogen aan de muren Siebrand Nijhoff - bevingsgedupeerde

Gespannen, boos en verdrietig

De rechtbank Noord-Nederland wilde woensdag van alle partijen weten hoe zij denken dat de zaak verder moet. Nijhoff is gespannen, boos en verdrietig, is te zien via de Skype-verbinding van de rechtbank. Hij vertelt nog eens over die dag in augustus 2012, toen de krachtigste aardbeving ooit in de provincie werd gemeten.

‘Alles knalde en knetterende, de schilderijen bewogen aan de muren. Ik vond mijn vrouw met een spierwit gezicht, tandenborstel in de mond tegen de diepvries om deze te stutten. Puin lag in de afzuigkap, de schoorsteen was uit z’n verband, de tegels in de badkamer waren geknapt en alle deuren van het voorhuis zaten klem.’

Het huis was net opgeknapt. Nijhoff en zijn vrouw wilden er samen genieten van hun oude dag. ‘Er mankeerde niets aan het hele gebouw. De verzekering was altijd trots op mij dat het er zo goed uit zag.’

Experts: constructie te zwak

Maar dat zien schadedeskundigen toch echt anders. De schade aan de boerderij komt doordat de fundering niet op vorstvrije diepte ligt, de constructie van het pand te zwak, er is houtworm aangetroffen, er zou sneeuw- en stormschade zijn en het is een oud pand. Jarenlang steggelen de twee partijen over de oorzaken van de schade. Ook woensdag in de rechtszaal.

Nijhoff kan er met z’n verstand niet bij dat de deskundigen denken dat er geen sprake is van bevingsschade. ‘Die fundering heeft er meer dan honderd jaar gelegen! Zonder schade, er mankeerde nooit wat aan. Ik voel me belazerd, echt waar. Zo ongelofelijk belazerd.’

'Hoe wilt u verder?'

Ook tijdens de zitting komen de NAM en Nijhoff er niet uit. En dan vraagt de rechter aan hem: ‘Hoe wilt u verder. Het doet u duidelijk geen goed’. Natuurlijk kan Nijhoff verder procederen, maar hoeveel zin heeft dat en wat is het risico? De rechter waarschuwt: ‘Het risico bestaat dat u met een vonnis minder krijgt dan wat de NAM u nu aanbiedt.’

Na een overleg, buiten het oog van de rechtbankwebcam zegt advocaat Marcella Spithof, ‘We zijn eruit’. De NAM en Nijhoff schikken voor een bedrag van 105.000 euro, bovenop ongeveer 50.000 euro die de NAM al eerder heeft overgemaakt aan de paardenboer. Daarnaast betaalt de NAM de deskundigen die zijn geraadpleegd voor de zaak.

De overheid is er niet meer voor de Groningers Siebrand Nijhoff - bevingsgedupeerde

'Minst slechte scenario'

Het is het ‘minst slechte scenario’ voor Nijhoff. ‘Als we hadden verloren had ik de kosten van de tegenpartij en de deskundigen moeten betalen. En dat waren nog eens tienduizenden euro’s geweest, bovenop de tonnen die we al hebben uitgegeven. Ik hoopte op rechtvaardigheid, voor ons en voor de Groningers.’

Dat is er niet gekomen, vindt hij. ‘Als je niet meer op de overheid kunt vertrouwen, waar moet je dan op vertrouwen? De overheid is er niet meer voor de Groningers. En ruimhartig vergoeden? Dat geldt blijkbaar niet voor ons.’

Kan Nijhoff de zaak met deze schikking achter zich laten? ‘Nee’, antwoordt hij resoluut. ‘Ik kan niet tegen onrecht en dit is zo onrechtvaardig. Het is zeer onbevredigend en heel moeilijk te verwerken. Dit blijft tot m’n dood in mijn kop zitten.’

