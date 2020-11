Reisagente gaat ‘gewoon’ op inspectiereis: ‘De beleving is nog steeds fantastisch!’

‘Er is hier en daar wel een café of restaurant gesloten, maar de beleving is nog steeds fantastisch!’, vertelt zij enthousiast.

Bestemming bezoeken

Barlagen werkt voor Klooster Reizen in Winschoten en mag gemiddeld één keer per jaar op een zogeheten inspectiereis. ‘Wij zijn met ongeveer twintig mensen, dus wij proberen ervoor te zorgen dat iedereen elk jaar een keer op reis kan’, vertelt zij.

De reisagent gaat dan bestemmingen en hotels bezoeken. ‘Wij zien dan met eigen ogen hoe de vakantiebestemming is en dat kunnen wij vervolgens aan de klant vertellen. Mensen willen weten wat er te doen is of hoe een badplaats er bijvoorbeeld uitziet.’

Het is rustig op het strand van Tenerife (Foto: Margreet Barlagen)

Rustiger dan Amsterdam

Normaal is op reis gaan geen probleem, maar in de coronaperiode is alles een beetje anders. Toch besluit zij op zondag 2 november in het vliegtuig naar Tenerife te stappen. Twee dagen later benadrukt minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven.

Ik begrijp ook heel goed dat we met maatregelen te maken hebben, maar het was op dat eiland rustiger dan in bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam Reisagente Margreet Barlagen

De reisagente: ‘Toen zat ik al op Tenerife. En ik begrijp ook heel goed dat we met maatregelen te maken hebben, maar het was op dat eiland rustiger dan in bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam. Daarbij zijn de Canarische Eilanden ‘geel’ gebied, dus daar kun je gewoon naartoe. Als mijn vliegtuig was vertrokken na de persconferentie, dan was ik ook gegaan. Het kan namelijk gewoon.’

‘We hebben trouwens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld afstand houden, hoor. Normaal zit je met allemaal reisagenten in een bus, nu reed iedereen in huurauto’s.’

Margreet Barlagen in het zwembad op Tenerife (Foto: Eigen foto)

Veilig gevoel

Barlagen heeft een veilig gevoel tijdens de reis. Dat gevoel ontstond volgens haar al op Schiphol. ‘Je moet op Schiphol een test ondergaan en vervolgens heb je na twintig minuten de uitslag. Die was gelukkig negatief. Je zit dus met allemaal negatief geteste mensen in een vliegtuig die ook nog eens een mondkapje dragen.’

Je zit met allemaal negatief geteste mensen in een vliegtuig die ook nog eens een mondkapje dragen Margreet Barlagen

Dat mondkapje heeft overigens ook een ander voordeel, vertelt ze lachend. ‘Als je in slaap valt ziet niemand dat je mond open staat, haha! Je moet er toch maar iets van maken.’

Reizigers bang?

Ondertussen blijft het de vraag of Nederlanders wel of niet op vakantie gaan. Dat is spannend voor reisbureaus. Landen gaan van geel naar oranje en terug naar geel, dus veel zekerheid is er niet.

Barlagen: ‘Wij zijn heel erg afhankelijk van de reisadviezen, maar hopen dat mensen net als ik een goed gevoel hebben bij de vakantie. Je kunt gewoon uit eten, het is prachtig weer en je zit in een vliegtuig vol mensen met een negatieve test. Ik zou morgen zo weer in het vliegtuig stappen!’

Lees ook:

- Spanje oranje: 'Sneu voor de mensen die nog zouden gaan'

- Reisagenten in nood: 'Ik krijg pas betaald als mensen in het vliegtuig zitten'

- Ons coronablog