Krijgt Michel M. weer tbs met dwangverpleging in Winschoter zedenzaak?

Michel M., de man uit Winschoten die in 2015 zijn 13-jarige nichtje prostitueerde, hoorde eerder acht jaar cel en tbs met dwangverpleging eisen. Hij vocht dat aan en hoort vandaag de uitspraak.

Het gaat hem vooral om de dwangverpleging. Daar wil hij vanaf. Hij bekent dat hij zijn toen 13-jarige nichtje heeft geprostitueerd, verkracht en haar de daden heeft laten filmen.

Het meisje, nu is ze 19, vertrouwde hem. Ze woonde bij haar oma, omdat haar moeder niet voor haar kon zorgen. Ze kwam regelmatig bij het gezin van haar oom over de vloer en had het gevoel dat ze altijd bij haar oom terecht kon.

Verliefd op haar oom

Al snel sloeg die vertrouwensband om. Ze was verliefd op hem geworden en ze hadden seks. Niet alleen met haar oom had ze seks: hij had haar dusdanig ingepalmd dat ze akkoord ging met een plan van hem. Ze zou profielen aanmaken op sekssites en zich zo prostitueren. Alles moest ze filmen, haar oom bracht haar na schooltijd naar de afspraken.

Twee jaar later durfde ze naar de politie te stappen. 'Ik heb me nog nooit zo vies en vernederd gevoeld', zei ze tijdens het hoger beroep. 'Ik had wel dood kunnen zijn. Ik wilde verlost zijn van dit monster.'

Alleen tbs met dwang is mogelijk

Tbs met dwangverpleging is de enige mogelijkheid om deze man te behandelen voor zijn verslavingen en stoornissen, zo oordeelde de rechtbank in 2018. Zelf vindt M. dat een lichtere variant, namelijk tbs met voorwaarden, voldoende is.

M. is bang dat hij lang op een behandeling moet wachten in een tbs-kliniek. Daarom wil hij na zijn straf meteen behandeld worden in een lichter regime.

Er is juridisch wel een probleem: tbs met voorwaarden kan opgelegd worden bij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. M. had zestien jaar kunnen krijgen, maar omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, werden dat er acht plus tbs met dwangverpleging.

Seksueel misbruik van een buitencategorie'

De advocaat-generaal, de aanklager in hoger beroep, is het niet eens met de lichtere vorm van tbs. 'Dit is seksueel misbruik van een buitencategorie. Hij heeft zich gedragen als een roofdier en haar geïsoleerd.'

Niet alleen M. hoort vandaag wat zijn straf is. Zes klanten van het meisje hebben ook hun straf aangevochten en horen het vonnis. Zij kregen eerder tot 42 maanden cel opgelegd. Justitie rekent het hen zwaar aan dat ze zeggen niet te weten dat ze minderjarig was ten tijde van het misbruik.

Lees ook:

- Slachtoffer Winschoter zedenzaak: ‘Ik had dood kunnen zijn’

- Celstraffen tot 3,5 jaar in misbruikzaak 13-jarig meisje