Verdachten Lucaswolde ook betrokken bij Fries drugslab

Twee van de vier verdachten die zijn aangehouden bij een inval in een drugslab in Lucaswolde, zijn ook verdacht van het runnen van een drugslab in het Friese Wanswert.

Het gaat om twee verdachten uit Amsterdam en Almere. Bij de vondst in Lucaswolde werden nog twee mannen aangehouden, onder wie een man uit de gemeente Westerkwartier. Zij worden er alleen verdacht betrokken te zijn bij het lab in Lucaswolde.

IHet lab in Wanswert, een klein plaatsje in Noordoost Friesland met krap tweehonderd inwoners, werd in februari van dit jaar opgerold. Het betrof een actief lab in een afgelegen boerderij. Naast de boerderij werd een lab in aanbouw gevonden. Ook is er een hoeveelheid crystal meth aangetroffen met een straatwaarde van 4 miljoen euro.

Zwaar verslavende drug

In beide drugslabs werd het zwaar verslavende crystal meth gemaakt. Het is het eerste drugslab in de provincie Groningen waar crystal meth is aangetroffen. Dit is een synthetische drug die volgens Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) amper gebruikt wordt in het Noorden. Daarom is het vermoeden dat het voor de export bedoeld is.

Een andere overeenkomst tussen beide labs is de ligging. Zowel Lucaswolde als Wanswert is een kleine gemeenschap waar een drugslab minder opvalt. Buren wonen vaak een eind uit elkaar en woningen liggen vaak afgelegen van de weg.

TIenduizenden euro's

In Lucaswolde zijn tienduizenden euro's en grondstoffen voor drugs gevonden. Dat lab was niet in bedrijf zoals dat in Wanswert. De vier verdachten blijven de komende 90 dagen vastzitten, zo is besloten. De Amsterdammer en de man uit de gemeente Westerkwartier worden verdacht van het medeplegen van vervaardigen van verdovende middelen.

De andere twee verdachten worden daarnaast ook verdacht van voorbereidingshandelingen voor het vervaardigen hiervan, aangezien in Wanswert een werkend lab en een lab in aanbouw is aangetroffen.

