Zwarte Piet verdwijnt op termijn uit Groningse bibliotheken

Groningse bibliotheken bieden boeken waar Zwarte Piet in voorkomt niet actief meer aan. Deze boeken worden op termijn vervangen door een nieuwe collectie sinterklaasboeken waar het personage niet in voorkomt.

Dat boeken met Zwarte Piet erin straks niet meer te leen zijn, is een bewuste keuze, zegt woordvoerster Karin Weijs van Biblionet Groningen. Onder die organisatie vallen 37 Groningse bibliotheken en zeven afhaalpunten.

'We hebben de keuze genomen om afscheid te nemen van Zware Piet. We willen aansluiten bij wat er leeft in de samenleving, en je merkt dat het draagvlak voor Piet aan het afnemen is. Daarin volgen we ook de lijn van het Sinterklaasjournaal.'

Geïnvesteerd in nieuwe boeken zonder Piet

Ter vervanging van de huidige boeken heeft Biblionet naar eigen zeggen 'fors geïnvesteerd' in een nieuwe collectie sinterklaasboeken. Daarin komt Zwarte Piet niet voor.

De aangesloten bibliotheken verwijderen de boeken met Zwarte Piet niet per direct, zegt Weijs. 'Ze staan nog wel in de kast, maar we laten ze geleidelijk uit de collectie verdwijnen. Net zoals we dat doen bij boeken die verouderd of helemaal stukgelezen zijn.'

Sinterklaas moet een voorleesfeest voor iedereen zijn Karin Weijs - woordvoerder Biblionet Groningen

'Stereotiep beeld van deel bevolking'

Ook elders in het land verdwijnen boeken met Zware Piet uit bibliotheken. Directeur Anton Kok van de overkoepelende Vereniging van Openbare Bibliotheken geeft in het AD als reden dat 'het besef groeit dat Zwarte Piet een stereotiep beeld geeft van een bepaald deel van de bevolking'.

Dat is volgens Kok in het verleden vaker gebeurd. 'Dan denk ik bijvoorbeeld aan de kinderboeken waarin de bevolking van Nederlands-Indië als patjakkers werd weggezet.'

Ook geen Zwarte Piet op displays

Biblionet zegt dat de beslissing om Zwarte Piet-boeken weg te halen een 'intern besluit' is. 'Het is vanuit de eigen organisatie opgepakt. En ook niet vandaag, want de nieuwe collectie boeken is weken geleden al besteld.'

Ook als het gaat om de aankleding van de Groningse bibliotheken is er geen plek meer voor Zwarte Piet. 'Op en rond 5 december zijn we er ook voor kinderen. Maar Zwarte Piet komt niet voor in poppetjes en op displays', zegt Weijs. 'Sinterklaas moet namelijk ook een voorleesfeest voor iedereen zijn.'

Ook Forum heeft straks geen Piet-boeken meer

Bij de bibliotheken van Forum Groningen wordt hetzelfde beleid gevoerd rond boeken waar Zwarte Piet in voorkomt.

'De collectie van de bibliotheken van het Forum beweegt altijd al mee met de actualiteit. Ook bij ons zijn de Zwarte Pieten-boeken zo goed als verdwenen uit de collectie', zegt woordvoerder Pernille Claessen. 'Dat is iets dat al langer speelt. Als reactie op de discussie van afgelopen jaren, maar ook door veranderende vraag en aanbod.'

Onderwerp van discussie in gemeenten

Eerder werd al bekend dat de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen voortaan zonder Zwarte Piet plaatsvindt. En ook in Midden-Groningen is de traditionele Piet niet meer welkom. In een aantal andere gemeenten is Zwarte Piet nog onderwerp van discussie.

