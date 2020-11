Aannemer zuidelijke ringweg voert druk op: werkzaamheden deels stilgelegd

'We hebben heel veel voorgefinancierd, maar we hebben besloten hier mee te stoppen. We staan bij de Kamer van Koophandel niet ingeschreven als bank, maar als aannemer', zegt omgevingsmanager Bert Kramer.

Er is geen sprake van dat we failliet gaan, maar het gaat om miljoenen Omgevingsmanager Bert Kramer van de zuidelijke ringweg

'Wij willen dat iedereen die aan het werk is, fatsoenlijk betaald krijgt'

'Er moet nu eerst maar eens een deal komen tussen de opdrachtgever en ons. Zolang er geen deal is, betaalt de opdrachtgever niet. En wij willen dat iedereen die bij de ring aan het werk is, fatsoenlijk betaald krijgt. Dat kunnen we allemaal uit eigen zak betalen, maar dat is niet de bedoeling', vervolgt Kramer. 'Ondertussen kunnen we de kranen en machines die we bij de Ring Zuid weghalen, ergens anders goed gebruiken.'

Kramer wil niet zeggen hoeveel geld de aannemerscombinatie heeft voorgeschoten: 'Daar doe ik nooit uitspraken over, maar er is absoluut geen sprake van dat we failliet gaan. Ik kan wel zeggen dat het om miljoenen gaat'.

We hebben gekeken waar we bepaalde handelingen stil kunnen leggen zonder dat het de planning beïnvloedt Omgevingsmanager Bert Kramer van de zuidelijke ringweg

Welke werkzaamheden zijn stilgelegd?

'Het gaat om werkzaamheden die wel kunnen wachten', legt Kramer uit. 'Activiteiten die op het kritieke pad liggen, gaan gewoon door. Dat zijn bijvoorbeeld de werkzaamheden aan het viaduct over de Paterswoldseweg en het viaduct over de Van Ketwich Verschuurlaan. We leggen ook niet alle activiteiten op één plek stil. We hebben gekeken waar we bepaalde handelingen stil kunnen leggen zonder dat het de planning beïnvloedt.'

Opmerkelijke timing

De timing van de boodschap lijkt niet toevallig: een dag eerder vergaderde Provinciale Staten van Groningen over de begroting voor volgend jaar. Die werd niet zonder slag of stoot goedgekeurd door het provincieparlement; de voltallige oppositie stemde tegen. Deze partijen eisen al maanden duidelijkheid van gedeputeerde Fleur Gräper (D66), de voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid die de opdrachtgever is van de nieuwe zuidelijke ring.

Rijkswaterstaat weigert meer te betalen

In die stuurgroep zitten Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie. Laatstgenoemde partij is verantwoordelijk voor de financiële risico's. Gräper wil dat Rijkswaterstaat extra geld op tafel legt, maar krijgt tot nu toe nul op het rekest. De gedeputeerde gaf al eerder toe dat het project waarschijnlijk honderden miljoenen euro's duurder wordt dan begroot. De vraag is wie voor deze tegenslag opdraait: de opdrachtgever of de opdrachtnemer.

