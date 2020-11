Toeristenbelasting in Stad straks hoger dan in Haren en Ten Boer

Het Hoge der A in de Groningse binnenstad (Foto: Jaap Elevelt/Groningen in Beeld)

De toeristenbelasting in de stad Groningen is vanaf 2021 hoger dan in Haren, Ten Boer en andere dorpen in de gemeente Groningen. Ondanks het feit dat de stad en dorpen in dezelfde gemeente liggen, gelden verschillende tarieven.

Op die manier kan de eigenaar van een bed&breakfast in Ten Boer beter concurreren met ondernemers in de gemeente Het Hogeland, is de gedachte van de Groninger gemeenteraad.

Exacte bedragen nog niet bekend

De exacte bedragen die per 1 januari gelden zijn nog niet bekend, laat een woordvoerder van wethouder De Rook (Financiën) weten. 'De tarieven worden nu berekend, de exacte bedragen volgen binnenkort.'

Op dit moment rekent de gemeente Groningen een bedrag van 3,70 euro per nacht in bijvoorbeeld een hotel. In Het Hogeland betaal je voor diezelfde nacht maar 1,50 euro aan belasting. 'Een stuk hoger', vinden ChristenUnie, CDA, PVV en 100% Groningen.

Alleen D66, VVD, Partij voor de Dieren en Student&Stad waren het niet eens met de komst van verschillende tarieven voor de toeristenbelasting, en stemden tegen.

Hoe duurder de overnachting, hoe hoger de belasting

Vanaf 2022 verandert er mogelijk meer in de toeristenbelasting in de gemeente Groningen. Het stadsbestuur wil namelijk dat je als toerist meer belasting betaalt als je overnachting duurder is.

Voor een overnachting van minder dan 70 euro betaal je dan naar verwachting 1,50 euro belasting: voor een overnachting die duurder is dan 110 euro betaal je 4,20 euro toeristenbelasting. Die plannen moeten overigens nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

