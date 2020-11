Camerabeelden van 'glas in gezicht' in café in Stad mogelijk iets duidelijker

Een 33-jarige vrouw uit de stad Groningen die een cafébezoekster met een glas in het gezicht zou hebben gestoken, hoort over twee weken pas de uitspraak in haar strafzaak. Die werd donderdag heropend vanwege het bekijken van extra camerabeelden.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil 240 uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijk cel voor de vrouw.

Op 22 september werd de zaak al inhoudelijk behandeld, maar het vonnis werd uitgesteld. De rechtbank wilde eerst nog andere camerabeelden bekijken dan eerder op zitting in september werden getoond.

Glas, een duw of een val

Het incident gebeurde in de vroege ochtend van 2 november vorig jaar in Stad. De verdachte kreeg in het café woorden met een vrouw, over het morsen van drank. Daarop zou ze een glas hebben geduwd in het gezicht van het toen 28-jarige slachtoffer. Althans, zo luidt de beschuldiging.

'Reflex'

De verdachte ontkent stellig dat ze het slachtoffer heeft gestoken. Zij verklaart dat ze zich aangevallen voelde, dat ze aan haar haren werd getrokken en bij haar pols werd gepakt. Ze zou mogelijk vanachter door iemand zijn geduwd waardoor ze een slaande beweging maakte richting het slachtoffer.

Op beelden die vandaag werden getoond is te zien dat het slachtoffer na het incident op de grond zakt en vervolgens naar haar gezicht grijpt. De rechtbank wilde de extra beelden zien om ook helder te krijgen of de vrouw heeft geslagen uit een 'reflex', zoals haar raadsman eerder opperde. Die stelde dat zijn cliënt uit noodweer had gehandeld.

Smartengeld

Het slachtoffer hield aan het incident een blijvend litteken in haar gezicht over. Ze claimt 3000 euro smartengeld. Volgens artsen past de aard van haar letsel bij 'iets' dat schuin van onderen is toegepast, gedrukt of geduwd. Dat zou mogelijk een glas kunnen zijn, maar ook letsel dat ontstaan is door een val wordt niet uitgesloten.

De 33-jarige verdachte heeft een blanco strafblad, is moeder, studeert en heeft daarnaast een baan. De officier eiste daarom geen onvoorwaardelijke celstraf voor de vrouw. De uitspraak in deze zaak is op 26 november.