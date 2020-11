Flatbewoners Ter Apel: 'We worden meer dan knettergek van het lawaai'

Bewoners Johan Boers en Tineke Ahlers wonen in de seniorenflat in Ter Apel en trekken aan de bel bij RTV Noord. Voor hun worden de geluiden van boren, frezen en hameren teveel.

Ook donderdagochtend worden ze wakker van lawaai door werkzaamheden aan balkons: 'Dit gaat dag in dag uit zo', vertelt Ahlers. 'Nou ben ik altijd heel vroeg op 's morgens, maar voor de mensen die dat niet gewend zijn is dit hopeloos.'

Het is niet de eerste keer dat bewoners aan de bel trekken. In oktober 2019 deden ze dat ook al. Toen was diezelfde flat in groot onderhoud vanwege een verduurzaming. De werkzaamheden zouden tot december 2019 duren, maar zijn uitgelopen.

Nu blijkt dat lawaaiige werkzaamheden tot in ieder geval maart 2021 gaan duren. Na een preventief onderzoek blijkt dat de balkons versterkt moeten worden.

Bewoners willen huurverlaging als compensatie

Bewoner Johan Boers zegt recht te hebben op huurverlaging vanwege de anderhalf jaar durende geluidsoverlast: 'We hebben het ook aangegeven aan de woonconsulent', vertelt hij. 'En ook op een vergadering hebben geprobeerd om het er met een manager over te hebben. Alleen toen we erover begonnen was de vergadering gelijk afgelopen.'

Tot nu toe heeft Boers dan ook niks gemerkt van een huurverlaging. Sterker nog: de huur is voor hem met veertien euro omhoog gegaan afgelopen juli. 'Waarom moeten wij nu huurverhoging betalen terwijl we eigenlijk in een grote bouwput wonen?', vraagt hij zich hardop af.

'Nog nooit een officieel verzoek gedaan'

Woonzorg Nederland, de beheerder van de flat, zegt te begrijpen dat het voor bewoners ontzettend vervelend is dat werkzaamheden in het gebouw 'mogelijk invloed hebben op woongenot'. Tijdens het verduurzamen heeft de organisatie de mogelijkheid geboden aan bewoners om overdag naar een andere locatie te gaan.

Ook laten ze weten dat er geen officieel verzoek voor huurvermindering is binnengekomen. 'Op het moment dat dit wel het geval is, nemen wij zo’n verzoek uiteraard in behandeling', stelt een woordvoerder.

Boers heeft inmiddels schriftelijk laten weten aan de Woonzorg Nederland dat hij huurverlaging wil.

