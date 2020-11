Filmloket moet filmmakers naar Noord-Nederland trekken

Screen Noord omschrijft zichzelf als een 'film commission'. Dat is een term uit de filmwereld voor een non-profit organisatie die filmmakers naar de eigen regio probeert te trekken en hen bijstaat in raad en daad. Filmproducenten en locatiescouts kunnen bij het loket aankloppen voor alle informatie die ze nodig hebben over filmen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Kenners van de lokale filmindustrie die samen Screen Noord vormen delen hun kennis over onder meer locaties, crew en faciliteiten in de regio. Ook kunnen ze bijvoorbeeld producenten helpen bij het regelen van vergunningen.

Rust en ruimte

Volgens Screen Noord begint het Noorden steeds meer in trek te komen bij binnen- en buitenlandse filmmakers. In alle rust filmen, veel verschillende landschappen (behalve bergen) en veel kennis en kunde, dat is volgens het loket in het kort de aantrekkingskracht van de noordelijke provincies.

Economische impuls

Roxane Schreiber wordt de 'commissioner' voor Groningen. Anton Felipa is verantwoordelijk voor Friesland en Richard Broekhuizen neemt de honneurs voor Drenthe waar.

Volgens initiatiefnemer Joris Hoebe kan Screen Noord voor een economische impuls gaan zorgen met al het werk dat met een filmproductie met zich meebrengt. Dan moet je volgens hem bijvoorbeeld denken aan het verblijf en de catering van de crew.