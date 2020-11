Draverijen Stadspark gaan nog even door in 2021

Er worden in 2021 toch nog paardenkoersen georganiseerd op de drafbaan in het Stadspark. De gemeente Groningen heeft dit toegezegd met inachtneming van een aantal voorwaarden. Die moeten nog nader uitgewerkt worden.

De draverijen mogen tot 1 juni gehouden worden. Dat is in lijn met de uitspraken die wethouder Inge Jongman in september deed. Destijds stemde de gemeenteraad in met het voorstel om de drafbaan per 1 januari te sluiten. Jongman had ook al toegezegd dat de afgelaste slotkoers van oktober volgend jaar alsnog verreden mag worden.

Nog geen schop in de grond

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging(KHRV) blijft het betreuren dat de huur per 31 december is opgezegd. De gemeente realiseert zich dat het voor de drafsport een dramatisch jaar is geweest door het coronavirus.

Daarom is er gekeken naar mogelijkheden om toch nog tijdelijk te kunnen koersen. Bovendien is het de verwachting dat de schop niet meteen in de grond gaat op 1 januari.

Sweepstakes

De KHRV heeft woensdag aangegeven dat het graag ziet dat er ook na 1 juni nog gekoerst kan worden. De einddatum is moeilijk te accepteren omdat er op de eerste zondag van juli de klassieke sweepstakes verreden worden. Er wordt in gezamenlijk overleg geprobeerd om deze dag in de loop van juni plaats te laten vinden.



