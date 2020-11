Gemeentebelangen Eemsdelta bewerkt logo gemeente voor flyer: 'Mensen zijn op verkeerde been gezet'

'Daarmee is het auteursrecht geschonden en zijn mensen moedwillig op het verkeerde been gezet', zegt advocaat Jeroen Sprangers van REIN Advocaten in Stad.

Aangepast logo

De flyer is deze week huis-aan-huis verspreid in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Als je hem op het eerste oog bekijkt, zie je een oproep om op 18 november te stemmen voor de herindelingsverkiezingen. De kleur blauw, de letters en het logo zijn in de stijl van de nieuwe gemeente.

Maar wie goed kijkt, ziet dat er iets anders aan is. In het logo staat Gemeentebelangen Eemsdelta in plaats van Gemeente Eemsdelta, in dezelfde kleur. Aan de andere zijde van de flyer staan de standpunten van de partij in eigen huisstijl.

'Nooit meegemaakt'

Verschillende politieke partijen zijn er niet blij mee. 'Het mag niet de indruk wekken dat de gemeente propaganda verspreidt vanuit één partij', zegt lijsttrekker Pier Prins (CDA). 'Het helpt niet bij het vertrouwen krijgen in de politiek. Dit heb ik nog nooit meegemaakt', laat lijsttrekker Bé Schollema (PvdA) weten.

Als men van tevoren had gezegd wat de spelregels zijn, had ik het niet gedaan Edward Stulp - Lijsttrekker van Gemeentebelangen Eemsdelta

Lijsttrekker Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta zegt dat hij niet wist dat hij de huisstijl niet mocht gebruiken. 'Als men van tevoren had gezegd wat de spelregels zijn, had ik het niet gedaan.' Stulp heeft van tevoren geen toestemming gevraagd voor de opzet van deze flyer.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl laat via een woordvoerder weten dat de partijen naar aanleiding van de omstreden flyer donderdag op de hoogte zijn gesteld dat zij het logo en de huisstijl niet mogen gebruiken. 'Ook kleine aanpassingen door derden mogen niet gedaan worden.'

Onrechtmatige uiting

Volgens Sprangers heeft Gemeentebelangen Eemsdelta zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde onrechtmatige uiting: 'Je suggereert hiermee dat er een samenwerking is en dat je de 'uitverkorene' van de gemeente bent of namens de gemeente optreedt.'

Hier zit opzet achter, dat mag sowieso niet Advocaat Jan van Vegchel

Advocaat Jan van Vegchel van ABC Legal uit Amsterdam, gespecialiseerd in auteursrecht-zaken, is het een vorm van misleiding: 'Dit ademt het idee dat de partij deze huisstijl niet toevallig heeft gekozen. Hier zit opzet achter, dat mag sowieso niet.'

Wat zijn de consequenties? De gemeente Delfzijl laat weten dat de partijen inmiddels zijn geïnformeerd dat het gebruik van de huisstijl en het logo niet mag. 'Daar willen we het bij laten.'

'Kwaad is al geschied'

Stulp vindt de mail van de gemeente te laat: 'Nu is het kwaad al geschied. Ik heb de gemeente drie weken geleden nog gevraagd of ik het logo mag gebruiken. Daar kwam geen reactie op. Daarom hebben we hem nagemaakt en bewerkt.'

Een rechter kan beoordelen dat de flyer teruggenomen moet worden, maar dat is praktisch onhaalbaar Advocaat Jeroen Sprangers

Volgens Sprangers is het een beproefde truc die hij vaker ziet. 'Een rechter kan oordelen dat de flyer teruggenomen moet worden, maar dat is praktisch onhaalbaar. Dan moet je alle deuren bij langs om hem terug te vragen.' De gemeente zegt er geen verdere actie op te ondernemen.

De verkiezingen zijn woensdag 18 november. Op 1 januari gaan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum onder de vlag van Eemsdelta samen verder.



