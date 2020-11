Eerste bewoners bevingsgebied krijgen in voorjaar geld uit miljardendeal

De eerste Groningers in het bevingsgebied kunnen komend voorjaar hun vergoeding verwachten die is afgesproken in het akkoord tussen het Rijk en de regionale bestuurders. Voor de jaarwisseling moeten de eerste bewoners horen tot welke categorie zij precies behoren.

Dat zei minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken donderdag in een Kamerdebat over het akkoord. De Tweede Kamer debatteerde met Ollongren en minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken over de 1,5 miljard euro die het kabinet uittrekt voor het bevingsgebied.

Vergoeding van 30.000 euro

In dat akkoord is onder meer afgesproken dat bewoners met een versterkingsadvies mogen kiezen of ze dat advies willen uitvoeren of dat ze een herbeoordeling van hun huis willen naar de meest recente inzichten. Als de bewoner die laatste keuze maakt, krijgt hij 30.000 euro. Als het nodig is wordt de woning wel gewoon versterkt.

Maar er is ook een categorie die nog geen versterkingsadvies heeft. En er is een categorie mensen die überhaupt niet in de versterkingsoperatie zit, maar wel in het aardbevingsgebied woont. Deze twee groepen worden ook gecompenseerd met respectievelijk 17.000 euro en 10.000 euro om hun huis te verbeteren en te verduurzamen.

In tweede kwartaal uitkeren

‘De eigenaren met een versterkingsadvies krijgen voor 1 januari 2021 bericht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) of ze in aanmerking komen voor een herbeoordeling’, aldus Ollongren. ‘Is er nog geen versterkingsadvies? Dan komt er bericht voor 1 mei 2021. De groep mensen die niet in de versterkingopgave zit, maar wel in het bevingsgebied woont krijgt voor 1 juli 2021 bericht.’

Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2023 alle huizen zijn geïnspecteerd en uiterlijk in 2024-2025 moeten alle huizen zijn beoordeeld Kajsa Ollongren - minister van Binnenlandse Zaken

‘We kunnen nu werken aan de regelingen om de bedragen uit te keren. We gaan ervan uit dat we in het tweede kwartaal van volgend jaar bedragen zullen gaan uitkeren.’

Ollongren liet tijdens het debat ook wat los over de planning van de versterkingsoperatie. ‘Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2023 alle huizen zijn geïnspecteerd en uiterlijk in 2024-2025 moeten alle huizen zijn beoordeeld’, aldus de minister. ‘Ik heb de overtuiging dat we met dit pakket versnellen’.

Een klein sprankje hoop

Tijdens het debat was er een nieuw sprankje hoop voor zo’n zevenduizend Groningers die bij de verkoop van hun huis een waardedalingsregeling zijn aangegaan met de NAM. Een heel klein sprankje hoop weliswaar.

Het steekt Kamerleden namelijk dat deze mensen niet op een compensatie hoeven te rekenen als hun vergoeding te laag is uitgevallen, nu er een collectieve waardedalingsregeling is opgezet. Minister Wiebes zegde toe opnieuw te kijken naar die gevallen. ‘We willen hen niet achterstellen. Zij hebben het voortouw genomen in het dossier waardedaling. Maar ik wil geen toezegging doen die niet uitvoerbaar is.’

Ik wil geen toezegging doen die niet uitvoerbaar is Eric Wiebes - minister van Economische Zaken

Wiebes wil van de Kamerleden concrete voorbeelden, zodat hij kan kijken in hoeverre mensen echt recht is gedaan. Want een verschil tussen de bedragen is volgens hem niet hetzelfde als dat mensen geen recht is gedaan. ‘En dat mensen recht wordt gedaan is het belangrijkste’, aldus de minister.

Miljardenakkoord is geen afkoopsom

Minister Ollongren probeerde kritische oppositiepartijen gerust te stellen dat het miljardenakkoord geen 'afkoopsom' is, waarmee het kabinet denkt de problemen in Groningen achter zich te laten.

‘Het is geen eindpunt, geen aflaat. Het is een noodzakelijke stap in financiële zin.’ Maar het effect van die stap moet de komende jaren nog blijken, zegt Ollongren.

Lees ook:

- Lees terug: Kamerdebat over 1,5 miljard voor Groningen

- Trots en zorgen wisselen elkaar af in politieke reacties op 1,5 miljard voor bevingsgebied

- 'Deze 1,5 miljard is niet het eindbedrag. Dit is extra, het komt er bovenop'