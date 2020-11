Tom-Jelte Slagter zegt wielerpeloton vaarwel

Oud-renners stappen na hun carrière nog wel eens in de ploegleidersauto. Ook Slagter gaat veel uren maken achter het stuur. Mechanisatiebedrijf GroeNoord, dealer van John Deere tractoren, heeft een vacature. Slagter waagt het erop.

Boerenbestaan

'De agrarische wereld en het boerenbestaan heeft mij altijd erg aangetrokken. Daarnaast heb ik mbo Werktuigbouw gedaan. Ik heb er een belletje aan gewaagd', legt Slagter zijn opmerkelijke stap uit. De interesse is wederzijds. Een eerste gesprek volgt al snel. 'Ik heb toen de afweging gemaakt of ik dit moest laten lopen en dus nog een aantal jaren door zou gaan met fietsen. Al snel kwam het antwoord: Weet je wat, ik ga dit doen.'

Oude Pekela wordt zijn standplaats. Het bedrijf heeft negentien vestigingen in de zes meest noordelijke provincies en een personeelsbestand van 280 medewerkers.

Tom-Jelte Slagter (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Zelf de touwtjes in handen

Nadenken over de toekomst doet de in Slochteren opgegroeide Slagter al langer. De afgelopen jaren verlopen met ups en downs. De coronacrisis brengt zijn gedachten in een stroomversnelling. 'Ik zat prima op m'n plek bij mijn Franse ploeg hoor. Door corona was het een heel ander wielerjaar. Ik werd opgesteld in wedstrijden waarin ik me niet kon laten zien. Ik reed een B-programma.'

'Bovendien liep mijn contract af. Er was wel concrete interesse van een aantal ploegen. Maar ik heb besloten zelf de touwtjes in handen te nemen. Mijn hele leven staat niet in het teken van wielrennen. Ik heb mijn manager gebeld en gezegd: 'Slagter gaat wat anders doen'.'

Puncher

Slagter, bijnaam The Butcher (slachter), rijdt bij de beloften van Rabobank. Hij hult zich in 2010 in het rood-wit-blauw als nationaal kampioen bij de renners onder de 23 jaar.

Een jaar later maakt hij zijn profdebuut en staat hij in de Giro aan de start van z'n eerste grote ronde. Een valpartij in de eerste week zorgt ervoor dat hij al snel weer thuiszit. Later dat jaar rijdt hij wel de Vuelta uit. Een hoofdrol in een etappekoers over drie weken is niet voor Slagter weggelegd. Hij is een zogenaamde 'puncher'. Een renner, die als de weg in de laatste kilometer verraderlijk omhoog loopt, het best uit de verf komt.

Slagter viert een etappezege in de Tour Down Under (Foto: Archief RTV Noord)

Niets willen missen

Die kwaliteit levert hem in 2013 de eindzege op in de Tour Down Under in Australië. 'Als ik terugkijk staat die overwinning in de World Tour op nummer één.'

'Maar er springen wel meer dingen bovenuit. Ik heb drie keer de Tour de France gereden, geselecteerd voor het WK en top tien klasseringen in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. En niet te vergeten: de twee ritzeges in Parijs-Nice. Ik had geen jaar willen missen van de in totaal tien waarin ik profrenner ben geweest.'

Geen amateurkoers

Slagter stapt vanaf volgend jaar ook af en toe nog wel op de fiets om fit te blijven. Want zijn baan als vertegenwoordiger wordt druk en hectisch. Het is ook de bedoeling om een paar keer per week te hardlopen.

'Sporten zit er bij mij wel in, maar je zult me niet zien in een amateurkoers. Misschien dat ik een keer meedoe aan een schaatsmarathon op woensdagavond in Kardinge.' Want voor z'n loopbaan als wielrenner, kon Slagter goed uit de voeten op het ijs.

