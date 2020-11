Lekkage zorgt voor domper bij bouw dorpshuis Bierum

Bierumers zijn al jaren bezig om een dorpshuis te realiseren. Nadat de school en het verzorgingshuis uit het dorp verdwenen waren, ontstond de behoefte aan een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud.

Er is een kink in de kabel gekomen bij de bouw van het dorpshuis (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Extra kostenpost: 'De aannemer heeft het over 33.000 euro'

Inmiddels is de bouw zo ver gevorderd dat de opening gepland staat voor volgende maand. Maar nu is er een kink in de kabel gekomen. 'Vier weken geleden stonden we in de gymzaal en toen zagen we dat het lekte in de hoeken. Toevallig was de wethouder van de gemeente Delfzijl er ook', vertelt voorzitter Ferdi Buitenwerf van bestuur van het dorpshuis.

'We waren juist blij dat we de fondsenwerving hadden afgerond. We hadden een streep gezet en een bedrag gekregen waarvan we het moesten zien te redden. En nu krijgen we toch een flinke onvoorziene kostenpost voor de kiezen. De aannemer heeft het over 33.000 euro.'

'Nu moeten we keuzes maken'

Bestuurslid Simone van der Kamp van het dorpshuis had de tranen in de ogen toen ze het hoorde. 'Nu moeten we keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld geen geld meer voor de koog in de grote zaal, waar we zo hard voor gevochten hebben.'

Een koog is een stuk buitendijks land. In de grote zaal zou een rand onder het plafond worden gemaakt met wolken. Voor die rand is nu geen geld meer.

Op de tekening staat de koog nog wel (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Kan het dorpshuis volgende maand open of niet?

Het bestuur van het dorpshuis heeft de gemeente Delfzijl om een bijdrage gevraagd, maar het is nog onzeker of die er komt.

'We willen toch graag volgende maand open', zegt Van der Kamp. 'Dit wordt de huiskamer van Bierum en dat is zeker in deze coronaperiode belangrijk. We zullen eerst beperkt open zijn, maar we hopen dat we volgend jaar toch helemaal gewoon open kunnen.'

Lees ook:

- De gymzaal kan een dorpshuis worden: NAM betaalt mee

- Bierum krijgt 60.000 euro voor dorpshuis

- Bierum maakt van sporthal een dorpshuis