Bietnlied van TikTok Tammo mag niet meer (update)

De schrijvers van de melodie die Tammo voor zijn Bietnlied gebruikte - Mambo no. 5 van Lou Bega - hebben hem opgedragen alle uitingen van zijn versie van het nummer te stoppen.

'Die schrijvers kunnen bieten kennelijk niet zo waarderen', zegt hij op Instagram. 'Ze kunnen bieten zelfs zo erg niet waarderen dat ik alles omtrent Dikke Bak met Bietn, oftewel het Bietnlied, moet verwijderen van het internet.'

Peetsma doet tegelijk een oproep aan alle radio dj's: Dikke Bak met Bietn mag niet meer worden gedraaid. 'Daarmee is het Bietnlied vanaf vandaag een verboden lied geworden', zegt hij.

'We hebben er even een tijdje van kunnen genieten, het spiet mie donders, ik vind het ook maar kloten', aldus TikTok Tammo.

Peetsma had hij de makers van het nummer zelf had benaderd om de rechten netjes te regelen. 'In mijn enthousiasme had ik het nummer online gezet en daar kreeg ik veel reacties op. Ook vroegen mensen of het nummer op Spotify zou komen. Dat kon niet zomaar want als je normaal een nummer covert mag je de compositie en de tekst niet veranderen. Dat was hier natuurlijk wel gebeurd met de tekst. Dus ik wilde het netjes regelen met de rechten, maar dat is niet gelukt.'

'Het is nait aans, kop derveur', vervolgt TikTok Tammo. 'We gaan nu mooie, nieuwe muziek maken, er zijn al een hoop nieuwe ideeën', besluit hij.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Peetsma.

