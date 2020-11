Midden-Groningen bouwt al kindcentra terwijl rechtszaken nog lopen

De Raad van State in Den Haag (Foto: ANP)

Ondanks rechtszaken van buurtbewoners tegen de bouw van twee kindcentra in Kolham en Hoogezand is met de bouw al begonnen. 'Tijdsdruk', zeiden woordvoerders van de gemeente donderdag voor de Raad van State (RvS) in Den Haag.

Midden-Groningen zegt de aardbevingsbestendige scholen af te willen hebben voor het nieuwe schooljaar.

Gemeente denkt dat het niet meer kan misgaan

Tegen de verleende omgevingsvergunningen is geen beroep meer mogelijk bij de rechter zodat de gemeente denkt dat het haast niet meer mis kan gaan. Maar de Raad van State moet zich nog wel uitspreken over de bestemmingsplannen.

Met beide plannen is wat aan de hand, zo bleek op de rechtszitting. Hoe ernstig dat is wordt over een aantal weken bekend.

Huidige schoolgebouwen niet meer veilig

Een van de kindcentra is Woldwijck in Hoogezand. Daar worden twee scholen (Het Ruimteschip, Nico Bulderschool) in samengevoegd. Er komen twee gymzalen en een kinderopvang. De gemeente heeft er haast mee omdat de huidige schoolgebouwen niet veilig meer zijn.

Buurtbewoners gingen in beroep tegen het bestemmingsplan Woldwijck en ze hebben een punt. Er kan namelijk gebouwd worden op minder dan dertig meter afstand van hun woning. Binnen die afstand is er volgens de milieuregels teveel geluid van spelende kinderen.

Gemeentewoordvoerders zeggen dat het niet de bedoeling is dat er binnen dertig meter wordt gebouwd en het gebeurt ook niet. Maar omdat het in het bestemmingsplan staat kan het wel voor problemen zorgen als buurtbewoners handhaving gaan vragen wegens geluidoverlast. Het bouwvlak van de school een paar meter verschuiven kan niet omdat er een buisleiding in de grond ligt.

Drukte door het halen en brengen van kinderen

Tegen het kindcentrum Kolham, bestemd voor school De Oetkomst, maken omwonenden eveneens bezwaar. Zij vrezen voor drukte door het halen en brengen van kinderen met auto’s en verwachten dat hun huis minder waard wordt.

In het bestemmingsplan Kindcentrum Kolham is het aantal benodigde parkeerplaatsen niet gegarandeerd. Volgens de gemeente levert dat geen problemen op omdat het kindcentrum overdag gebruik kan maken van de parkeerplaatsen bij het dorpshuis. Volgens de buurtbewoners staat het terrein bij het dorpshuis overdag voor driekwart vol.

Tegenstanders niet aanwezig

Niemand van de tegenstanders verscheen overigens in Den Haag. Midden-Groningen wil in totaal dertien aardbevingsbestendige kindcentra bouwen. Naast Kolham en Woldwijck is bij de gemeente bezwaar ingediend tegen het geplande kindcentrum in Siddeburen.

De Raad van State doet later uitspraak.

