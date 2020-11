Deze dag: Alles komt ja toch boven wotter

Schrijver Jan Veldman confronteert in Boven Wotter de bewoners van het dorpje Elwerd met eigentijdse problemen: internetchatten, comazuipen, of de strijd rond het plaatsen van een biogas installatie. Het Groningse platteland anno 2007, het moderne boerenbestaan, met alle hedendaagse problemen die daar bij horen.

Dat alles verwoord in de Groningse taal. Veldman eist dat de serie wordt ondertiteld, immers 'het niet verstaan van de taal is een extra hindernis en kost publiek. Daarvoor heb ik het niet gemaakt. Bij mij gaat het verhaal voor de taal.' Op woensdag wordt een aflevering zonder ondertiteling uitgezonden. Bij de herhaling op zondag is die er wel.

Boven Wotter is geen goedkoop project. De provincie Groningen draagt drie ton bij in de productiekosten. Ook het Dagblad van het Noorden financiert mee. En zo kan een kwalitatief hoogstaande serie worden gemaakt, waar huidig hoofdredacteur Mischa van den Berg nog altijd trots op is. Destijds was hij als baas van de varia-afdeling verantwoordelijk voor projecten als de regiosoap.

De cast en crew van Boven Wotter bij de première van seizoen 2 in 2008 (Foto: RTV Noord)

'Ik heb met Albert Secuur gewed: jij kunt straks niet meer normaal over straat gaan. Hij dacht dat dat allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Ik won.' Toen afgelopen maart alle afleveringen nog eens werden herhaald, vertelde Miranda Bolhuis dat ze nog steeds veel wordt aangesproken op haar rol van Wini.

Hoe zou het nu met iedereen uit de serie eigenlijk zijn? Zou de tijd rijp zijn voor een terugkeer naar Elwerd? 'We hebben het er onderling regelmatig over gehad, de afgelopen jaren', zegt Bolhuis. Je zou problemen van nu zoals stikstof, boerenprotesten en gaswinning aan de orde kunnen stellen. Hoe dan ook: 'Albert is in elk geval heel oud geworden'. Waarop Secuur nuanceert: 'ik ben denk ik nu meer George Clooney.'

Een vervolg, dertien jaar na dato, Mischa van den Berg heeft er een hard hoofd in. Hoe het publiek omgaat met TV en internet is fundamenteel veranderd: 'kijk eens naar TikTok Tammo. Dat is de tegenwoordige tijd. Ik wou dat wij dat hadden bedacht en uitgezonden.' Twee seizoenen lang leefden Groningers mee met het wel en wee van 'een geweldige groep acteurs'. De eerste uitzending van Boven Wotter was op deze dag te zien, 14 november 2007.

Alles komt ja toch boven wotter

Want t wil drieven, t wil drieven

en doe holst t der nait onder…