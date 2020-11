De verkiezingen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta staan voor de deur. Hoe is het als politicus om de gemeente die je tot in de haarvaten kent te verruilen voor een grote fusievariant?

In de rubriek Goede raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek.

Mirjam Wijnja stond in 2011 aan de wieg van de afdeling Ten Boer van GroenLinks. Inmiddels is ze fractievoorzitter van de partij in de fusiegemeente Groningen. 'Ik was wel toe aan die stap, dus voor mij persoonlijk kwam Groningen op een goed moment. Maar het is een behoorlijke stap meer. Van een van de kleinste gemeentes in Nederland naar de vijfde. Wij werkten in werkgroepjes bezuinigingen uit in Ten Boer. Dat is in Groningen ondenkbaar.'

Voor de fusie werkten de GroenLinks-afdelingen in Ten Boer en Groningen al samen, waardoor de Stadse politiek niet geheel vreemd was voor Wijnja. Zo haalde ze Annie Postma vanuit Stad naar Ten Boer om daar wethouder te worden.

Eerste dag op het stadhuis

Ondanks de voorkennis kan ze zich de eerste dag op het stadhuis in hartje Groningen nog goed herinneren. 'Voor mensen die zich afvragen hoe dit gaat: je hebt een begindag met alle nieuwe raadsleden. Dan worden ook de foto's voor de website gemaakt en we gingen speeddaten met de burgemeester. Het voelt alsof je met z'n allen aan een nieuwe opleiding begint.'

Grote gemeenten kunnen iets van leren van kleinere gemeenten Mirjam Wijnja - fractievoorzitter GroenLinks Groningen

'Ik vind het fijn om mee te nemen dat ik weet wat er in Ten Boer speelt. Omdat het daar kleinschaliger was, kon je daar meer de diepte ingaan. Dat was een goede basis voor de grote arena, want zo voelt het nu. Ik zou meer mensen deze weg gunnen.'

'Grote gemeenten kunnen iets van leren van kleinere gemeenten. Jongens, je kunt ook wel eens normaal doen. Soms vind ik dingen een beetje kermis.'

Van Zuidhorn naar Westerkwartier

Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) van de gemeente Westerkwartier loopt al wat langer mee dan Wijnja. Hij begon als raadslid in de gemeente Zuidhorn.

Het wennen aan de overgang naar een grotere gemeente ging ook bij hem geleidelijk. 'Als raadslid van Zuidhorn was ik tegen de herindeling. Toen ik wethouder werd, had ik snel in de gaten dat een gemeente van 18000 inwoners zijn beperkingen kent.'

De gemeenten in het Westerkwartier trokken volgens Nederveen al regelmatig samen op. De stap van wethouder van de kleine gemeente Zuidhorn naar wethouder van fusiegemeente Westerkwartier was dan ook niet heel groot.

Het heeft tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken Bert Nederveen - wethouder Westerkwartier

'In het college kwam ik te werken met twee collega's uit andere gemeenten die ik al kende van voor de fusie. Wat dat betreft was het niet een eerste schooldag.'

'Maar het was wel echt anders. Ik merkte dat ik in Zuidhorn op de hoogte was van alles wat er gebeurt. In een grote gemeente staat het verder van je af. En het heeft ook tijd nodig om binnen de gemeente om op elkaar ingespeeld te raken. Ze zeggen dat je daar zeker twee jaar voor nodig hebt en dat klopt denk ik wel.'

Wat is jullie goede raad voor de politici in Eemsdelta?

Wijnja: 'In een kleine gemeente kom je regelmatig op plekken waar iets speelt en staat het op je radar. Je moet er in een grote gemeente wel wat voor doen om te zorgen dat het ook daar op de agenda blijft staan. Daarvoor ben je er.'

'Een doe een beetje relaxed, zo erg is het allemaal niet. We denken anders over dingen, maar als de insteek een tikje relaxter is, dat gaat alles een stuk makkelijker. We hebben belangrijk en eervol werk, maar het is ook gewoon heel leuk.'

Nederveen: 'Ze moeten erop letten dat ze er straks zijn voor de belangen van de hele gemeente en niet alleen de plaats waar ze vandaan komen of werkzaam waren. Je bent er niet meer om voor het eigen gebied op te komen. Dat dit moeilijk is, merk ik nu nog steeds wel om mij heen.'

