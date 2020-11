Boer in Bellingwolde zet 'coronawerklozen' in als kolensnijders

'Door de coronacrisis zijn veel mensen hun baan kwijt geraakt', zegt boer Noordhoff. 'En ik heb nu juist mensen nodig. Dus ik dacht één plus één is twee, en ik zette een oproepje op Facebook.'

Schot in de roos

Dat bleek een schot in de roos, want binnen korte tijd meldden zich voldoende mensen om de kolen te oogsten.

Eén van hen is Erik de Wild. Tot voor kort werkte hij in de podiumbouw, maar dat werk is helemaal stil komen te liggen. 'Ik heb nu ook een baantje bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, maar dit is een welkome aanvulling. Ik had ook wel weer eens zin om een dag te buffelen.'

De witte kool is handmatig geoogst (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Lichamelijk zwaar werk

Buffelen is wel het juiste woord, want het is lichamelijk zwaar werk dat vooral gebukt wordt uitgevoerd. De bladeren rond de kolen moeten weggeduwd worden, waarna de kool met een mes wordt losgesneden. Daarna worden de kolen verzameld in grote houten kisten.

Het is wel zwaar, maar het is te doen. We zijn lekker buiten, zonnetje erbij, prima Sanne Borger - 'coronawerkloze'

Ondanks het relatief zware werk is er geen wanklank te horen. 'Ik denk dat ik het einde van de dag wel haal', grijnst De Wild.

Geen moeite

Iets verderop staat Sanne Borger tussen de kolen. Normaal gesproken werkt ze als afwasser bij André Dokter in Briltil. Ook zij heeft geen moeite met het werk: 'Het is wel zwaar, maar het is te doen. We zijn lekker buiten, zonnetje erbij, prima.'

Wat betaalt de boer deze a-typische arbeidskrachten voor hun werk? Noordhoff: ik betaal ze hetzelfde als wat ik aan een uitzendbureau zou betalen voor het inhuren van personeel.'

