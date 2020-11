RTV Noord-journalist bezorgt gestolen schaftkeet terug bij Staatsbosbeheer

De schaftkeet was in 2018 gestolen aan de Beldam, vlakbij de Munnekeweg in Lucaswolde.

Gespot op luchtfoto van opgerold crystal methlab

Aan die weg werd eind vorige maand een crystal methlab opgerold. Jan Been: 'Wij hadden daar een bericht over op onze website staan en daar stond een luchtfoto bij. Toen ik inzoomde op de foto zag ik een schaftkeet.'

De bewuste foto waarop de schaftkeet te zien was (Foto: De Vries Media)

Schaftkeet werd gebruikt door cliënten van De Zijlen

Been gaat verder: 'Ik herinnerde me een gesprek dat ik in 2018 had met Marieke de Boer van Staatsbosbeheer. Hun schaftkeet was gestolen. Die werd gebruikt door verstandelijk beperkte cliënten van De Zijlen die werkzaamheden uitvoeren voor Staatsbosbeheer. Eén plus één is twee en dus belde ik Staatsbosbeheer.'

Die had niet meteen het chassisnummer van de keet paraat. 'Maar uiteindelijk hebben ze het gevonden en aan de recherche gegeven', vertelt Been. 'Die is onder de keet gaan liggen en het nummer klopte.'

De teruggevonden keet, rechtsboven Jan Been (Foto: RTV Noord)

De schaftkeet is nog te gebruiken

Nico Boele van Staatsbosbeheer spreekt van een 'knap staaltje speurwerk'. 'De keet is overgeschilderd', zegt hij, 'maar op een paar plaatsen zie je de Staatsbosbeheerkleur nog.'

De schaftkeet in originele kleur (Foto: Staatsbosbeheer)

De keet is niet helemaal gestript. Boele: 'Er moeten wel wat aan gebeuren, maar hij is nog wel te gebruiken'.

