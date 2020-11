Voormalig No Surrender-leider Henk Kuipers moet 10 jaar de cel in (update)

Voormalige No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Emmen moet tien jaar de cel in. De rechtbank in Groningen legde drie andere oud-kopstukken van de inmiddels verboden motorclub gevangenisstraffen tot vier jaar op.

De voormalige leiders van de inmiddels verboden motorclub No Surrender hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan leiding geven aan een criminele organisatie, maar ook aan ernstige mishandelingen, afpersing en diefstal met geweld. Dit laatste gebeurde tijdens bad standings, waarbij leden die zich niet aan clubregels hielden met geweld uit de club werden gezet.

Lager dan de eis

Tegen Kuipers was eerder door het Openbaar Ministerie (OM) twaalf jaar cel geëist. De oprichter van de No Surrender, Klaas Otto, moet dertig maanden de cel in. Tegen hem eiste het OM een gevangenisstraf van drie jaar. De straf tegen Theo ten V. uit Klazienaveen viel iets lager uit dan de geëiste zes jaar: namelijk vier jaar. Rico R. uit Hulst moet een celstraf van vier jaar uitzitten: conform de eis.

Het OM deed van 2014 tot en met 2017 onderzoek naar de 56-jarige Kuipers en de vermeende misstanden binnen de club. Volgens de rechter stonden Kuipers, Otto, Ten V. en R. aan het hoofd van een club dat zich bezighield met internationale drugshandel en geweld- en vermogensdelicten. Alles stond in teken van criminele activiteiten die voor justitie verborgen moesten blijven. Belangrijk daarbij was de zwijgplicht die ieder lid kreeg opgelegd (Omerta). Kuipers voerde volgens de rechter daarbij op laffe wijze de regie.

Viertal blijft ontkennen

De mannen ontkennen tot op de dag van vandaag. Volgens Otto draaide de club met name om feesten en clubemblemen. Dit geloofde de rechter niet. Die refereerde aan het verbod dat de rechter in Assen vorig jaar in juni de club oplegde. De rechter oordeelde destijds dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde. Een groot aantal clubleden was structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige feiten waardoor de samenleving gevaar liep. Tegen dit verbod loopt nog een hoger beroep.

Strafproces

Het strafproces tegen de vier oud-leiders begon in maart 2018 en verliep allerminst soepel. Door gezondheidsklachten en een tweevoudige wraking van de rechtbank liet de inhoudelijke behandeling van de zaak lang op zich wachten. De rechter vond niet dat er sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Het proces was ingewikkeld en het onderzoek had tijd nodig. Kuipers is ook veroordeeld voor het afpersen van zakenrelaties van een 62-jarige ondernemer uit Sneek. Het duo vervalste daarbij een loonstrook waardoor Kuipers met zijn toenmalige partner een huurhuis kon betrekken. De Fries kreeg twee jaar cel opgelegd. Tegen hem was 3,5 jaar cel geëist. De rechter hield onder meer rekening met de gezondheid van de man uit Sneek.

Terug de cel in

Kuipers mag een eventueel hoger beroep niet in vrijheid afwachten. Hij moet direct terug de cel in. Zijn voorarrest was op voorwaarden geschorst, maar dat is per direct opgeheven. Ook Rico R. moet dadelijk weer achter slot en grendel. Ten V. zat inmiddels weer vast, omdat hij de voorwaarden niet naleefde. Otto werd in 2018 al tot zes jaar veroordeeld voor afpersing, mishandeling en witwassen. Donderdag kreeg hij nog eens zes maanden opgelegd voor het beïnvloeden van een getuige tijdens zijn strafproces.

