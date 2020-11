Oproep aan Groninger ondernemers om duizend Sinterklaascadeaus te doneren

Yspeert advocaten uit Stad is de actie 'Help Sinterklaas met 1.000 cadeaus' begonnen, en roept ondernemend Groningen op om mee te doen. De cadeaus gaan naar kinderen voor wie het vieren van Sinterklaas met cadeaus geen vanzelfsprekendheid is.

Het advocatenkantoor is zelf alvast begonnen met het inbrengen van tweehonderd cadeaus. Met de hulp van Omarm Groningen, een platform tegen armoede, is de verwachting dat de actie erg groot kan worden.

Groot succes

'Toen Yspeert vorige jaar verhuisde, vroeg het kantoor aan alle relaties om een Sinterklaascadeautje mee te brengen', vertelt Irma Noorbergen van Omarm. 'Dat werd toen zo'n succes, dat ze ons nu hebben benaderd om deze actie verder uit te rollen.'

We hopen duizend cadeaus op te halen. Vandaar dat we heel graag andere bedrijven in beweging willen krijgen om uiteindelijk tot dat aantal te komen Irma Noorbergen - Omarm Groningen

De naam (Help Sinterklaas aan 1.000 cadeaus) van de actie zegt al. Noorbergen: 'We hopen duizend cadeaus op te halen. Vandaar dat we heel graag andere bedrijven in beweging willen krijgen om uiteindelijk tot dat aantal te komen.'

Zo divers mogelijk

Wat voor cadeaus Omarm dan van bedrijven verwacht? 'Zo divers mogelijk', zegt Noorbergen. 'Voor kinderen tot 16 jaar, want we moeten de oudere kinderen niet vergeten. Het zou mooi zijn als ze het cadeautje zelf al inpakken, en labelen met 'jongen', 'meisje', of 'neutraal', plus de leeftijd.

Ondernemers die willen meedoen, kunnen hun cadeaus afgeven bij Quiet Groningen aan de Oosterhamriklaan 101-115, bij de Voedselbank Stad Groningen aan de Ulgersmaweg 57, en bij De Zeecontainer aan de Ulgersmaweg 141-3.

