Universiteit houdt vast aan bindend studieadvies: 'Extra druk voor student die het al lastig heeft'

Over het bindend studie advies (bsa) werd gisteren landelijk de knoop doorgehakt: hogescholen stelen het advies een jaar uit, universiteiten handhaven het bsa wél. Dat is wrang, vindt voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond.

'Het is heel raar dat de grens even hoog ligt als in een normaal jaar, terwijl studenten meer moeite hebben om online onderwijs goed te volgen. Bovendien zorgt het advies voor een stukje extra druk bij studenten. Als je het al lastig hebt, krijg je dit er ook nog eens overheen. Het zou weleens tot een recordaantal uitvallers onder eerstejaars kunnen zorgen.'

Uitzonderingen zijn wel mogelijk

Het bindend studieadvies op de Rijksuniversiteit blijft dus zoals het was. De reden daarvoor is volgens woordvoerder Jorien Bakker dat er nog geen, of nauwelijks, studievertraging is ontstaan onder eerstejaars. 'Dat monitoren we nauwkeurig.' Wel zijn er volgens haar uitzonderingen op de regel mogelijk.

'Studenten die onevenredig in de knel komen met hun studie, kunnen individueel coulance aanvragen. En ook afzonderlijke opleidingen kunnen beslissen dat het advies niet geldt. Denk aan opleidingen waar veel praktijkonderwijs in voorkomt.' Die coulanceregeling moeten opleidingen voor 1 februari 2021 bekendmaken.

Het staat als een paal boven water dat het een heel moeilijk begin is voor eerstejaars Jorien Bakker - Woordvoerder Rijksuniversiteit Groningen

Of er dit jaar een recordaantal eerstejaars stoppen met hun studie, is volgens Bakker nog niet te zeggen. En al helemaal niet of dat door onderwijs op afstand komt of andere crisis gerelateerde zaken.

'Ik voorzie eerder dat mensen uitvallen doordat ze een verkeerde studie hebben gekozen. Wel staat als een paal boven water dat het een heel moeilijk begin is voor eerstejaars. Je begint aan een studie zonder KEI-week, hebt haast geen fysieke introductie, met een beetje geluk een paar dagen fysiek onderwijs en doet je tentamens online.'

Meer ontmoetingsplekken voor studenten nodig

Met verschillende initiatieven wordt geprobeerd studenten dichter bij elkaar te brengen. Zo zijn er studieplekken in de Oosterpoort en doet de voormalige bibliotheek in de Oude Boteringestraat dienst als ontmoetingsplek voor studenten en studieverenigingen. En ook het Forum kan na eventuele versoepelingen weer gebruikt worden.

Elkaar in de ogen kijken is zoveel waardevoller dan contact via een schermpje Marinus Jongman - Voorzitter Groninger Studentenbond

Als het aan studentbondvoorzitter Jongman ligt, komen daar snel meer plekken bij. Een projectgroep met leden van studentenverenigingen en andere organisaties denkt daar nu hard over na. En ook de universiteit bekijkt welke uitbreidingen er mogelijk zijn.

Ondanks alle initiatieven is er volgens Jongman maar één echte oplossing voor de problemen: ‘Meer ontmoetingen is het enige dat echt helpt. Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken. Dat is zoveel waardevoller dan elkaar spreken via een schermpje. Maar dan moet de crisis wel eerst achter ons liggen.’

