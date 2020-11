Jeugdsportloterij gaat langer door en slaakt noodkreet ‘Help clubs coronawinter door’

De megaverloting ten bate van de jeugdsport in Groningen gaat langer door. De organisatie ziet dat het door de coronamaatregelen moeilijk is om de loten te aan de man te brengen, dus wordt er meer tijd genomen voor de verkoop.

‘Door de corona zagen we dat het steeds moeilijker werd. Bij een normale loterij ga je naar mensen toe en dan organiseer je een evenement. Zo zouden ze bij Donar, Lycurgus, Nic., GIJS en ACV bijvoorbeeld de tribune op om lootjes te verkopen, maar dat kan allemaal niet. We willen nu toch een soort noodkreet afgeven: Help de clubs de coronawinter door ’, aldus initiatiefnemer John Schokker.

Huis als prijs

De verloting liep oorspronkelijk tot 1 december en is verlengd tot en met maandag 15 februari 2021. Het doel is om 100.000 loten te verkopen en zo zes ton binnen te halen voor de jeugdsport in de provincie Groningen en het bovenste deel van Drenthe. De hoofdprijs is een vakantiehuis ter waarde van €150.000 in Lauwersoog. Verder kun je een auto winnen, twee elektrische fietsen, een wasmachine en diverse geldprijzen.

Meer voor breedtesport

Sinds september zijn er slechts 5.000 loten verkocht. De organisatie probeert nu breder in te zetten. ‘Oorspronkelijk was het initiatief gericht op de jeugd van de topsportclubs. We krijgen steeds meer berichten dat de situatie bij de breedtesportclubs misschien nog wel veel nijpender is dan bij de topsport. Nog steeds doen de topsportclubs mee, maar er gaat nu een veel groter deel naar de breedtesport. Hierdoor wordt het bereik ook veel groter’, aldus Schokker.

Jeugd als eerste geslachtofferd

‘En je ziet vaak dat als er gekort moet worden, dan is dat vaak als eerste op de jeugd. Die kinderen komen dan thuis te zitten en kruipen achter het beeldscherm. Dit kan net het laatste zetje zijn voor jonge kinderen om te stoppen met sport. Daar zit echt het gevaar in.’

Wytze Kooistra

‘We hebben nu een stuk of achttien medewerkers in de organisatie, die het belangeloos doen. Wytze Kooistra (voormalig topvolleyballer, red.) bijvoorbeeld, die heeft er voor ons al heel veel werk ingestoken. Daar heb ik diep respect voor. Als je ziet hoe zo iemand, met zijn staat van dienst, zoveel inspanning levert, en ook voor Lycurgus, dan vind ik dat echt bijzonder. Ik heb niet het idee dat iemand uit de voetballerij dit zomaar zou doen. Ongelofelijk. En allemaal voor niks.’

Meer dan voetbal

‘We kijken dus niet alleen naar de voetbalwereld. Door Wytze Kooistra krijg ik ook steeds meer waardering voor sporters buiten het voetbal om. Ik had natuurlijk altijd voetbal op de eerste plek, maar als je kijkt hoe ze dat nu doen bij Lycurgus en Donar, of GIJS en Nic., met beperkte middelen, dan heb ik daar toch meer waardering voor gekregen.’

Hoe werkt het?

‘Sportclubs kunnen zich aanmelden en de leden moeten dan de loten kopen. Clubs kunnen nu zelfs al 2,5 tot 5 euro krijgen bij het kopen van een lot van 10 euro. Als je een lot koopt, dan geef je dus geld aan je club. Hiermee kun je bijvoorbeeld toch het gebrek aan kantine inkomsten goedmaken. Iedereen die zich aan wil melden of loten wil kopen, kan dat doen via www.johnschokkerfoundation.nl of www.steunjeugdsportgroningen.nl’, zo besluit John Schokker.

