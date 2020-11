Oud-onderwijzer wil geen school voor de deur in Kolham

De bouw van de school in Kolham is begonnen (Foto: Jeroen Willems)

Henk Blaauw was 38 jaar onderwijzer in Harkstede. Toch moet hij er niet aan denken om zelf tegenover een school te wonen in zijn eigen woonplaats Kolham. Hij heeft bezwaar aangetekend tegen de bestemmingsplanprocedure.

Procedure of niet. De bouw van de school, recht tegenover de woning van Blaauw, is inmiddels begonnen. 'Hier tegenover zouden eigenlijk woningen komen. Helemaal gelijkvloers. Ik had me al ingeschreven, maar dat ging uiteindelijk niet door', zegt Blaauw.

Druk verkeer

Blaauw vreest vooral de verkeersdrukte. 'Ik heb niks tegen de school, maar het is vooral de drukte die het meebrengt. Als ik nu kijk bij de oude school hoe druk het is met auto's... Dat was bij mijn school in Harkstede net zo', aldus Blaauw.

Blaauw heeft bezwaar aangetekend omdat hij verwacht dat zijn woning in waarde zal dalen door de komst van de school. 'Ik had liever huizen hier tegenover gehad. Dat is rustiger', zegt Blaauw.

Ook in Hoogezand

Donderdag werd de zaak behandeld door de Raad van State in Den Haag. Dit gebeurde tegelijk met een zaak die speelt in Hoogezand. Buurtbewoners daar hebben ook bezwaar gemaakt tegen de bouw van kindcentrum Woldwijck 2. Buurtbewoners vrezen daar vooral de afstand van het nieuwe gebouw tot hun woningen en geluidsoverlast.

Wanneer er uitspraak wordt gedaan is niet duidelijk.

