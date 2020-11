Vuurwerkverbod definitief, honderd euro boete voor overtreders

Het kabinet legt het afsteken van vuurwerk aan banden 'om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen'.

Verbod nodig om zorgpersoneel te steunen

In verschillende ziekenhuizen is de druk op verpleegafdeling en intensive care groot door de stroom aan coronapatiënten. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven is het daarom belangrijk het zorgpersoneel te steunen.

Afgelopen voorjaar hebben we met z’n allen geklapt voor de mensen in de zorg, komende jaarwisseling helpen we hen en onze handhavers door eenmalig geen vuurwerk af te steken Stientje van Veldhoven - staatssecretaris

'Afgelopen voorjaar hebben we met z’n allen geklapt voor de mensen in de zorg, komende jaarwisseling helpen we hen en onze handhavers door eenmalig geen vuurwerk af te steken.' Volgens het kabinet belandden tijdens de laatste jaarwisseling zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel.

Minister: 'Grote kans dat je gepakt wordt'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nam het besluit ook met oog op de hulpdiensten. 'Oud en Nieuw is altijd al een buitengewoon drukke avond en nacht voor onze hulpdiensten. Maar nu zeker vanwege het coronavirus. Daarom komt het kabinet nu met een vuurwerkverbod voor dit jaar. Laten we onze zorgverleners, politieagenten, brandweer en boa’s als samenleving helpen.'

Het is heel onverstandig om vuurwerk af te steken dit jaar. Er is een grote kans dat je gepakt wordt en een hoge boete krijgt Ferd Grapperhaus - minister van Justitie en Veiligheid

Grapperhaus is ervan overtuigd dat het verbod gehandhaafd kan worden. Overtreders krijgen een boete van ten minste 100 euro en een vermelding op hun strafblad. 'Het is heel onverstandig om vuurwerk af te steken dit jaar. Er is een grote kans dat je gepakt wordt en een hoge boete krijgt', zegt hij tegen de NOS.

Licht vuurwerk niet verboden

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes, dat winkels het hele jaar door mogen verkopen.

40 miljoen euro steun

Gedupeerde ondernemers in de vuurwerkbranche kunnen gebruik maken van een compensatiemaatregel. Daarvoor trekt het kabinet 40 miljoen euro uit. Niet alleen vanwege het missen van inkomsten, maar ook als compensatie voor de extra kosten van het opslaan van vuurwerk.

Lees ook:

- Vuurwerkverbod in de maak: 'Dit wordt een dikke strop'

- Lopend Vuur: Een jaartje zonder vuurwerk is prima