Sjoemelende veearts uit Scheemda voor een jaar geschorst

Op 20 februari werd B. door het Veterinaire Tuchtcollege al voor een jaar uit zijn beroep gezet. Hij ging zelf in hoger beroep. Daardoor hoefde hij in de tussentijd nog niet aan het vonnis te voldoen.

Verdunde vaccins

De schorsing gaat per direct in. B. moet ook een boete van 8.500 euro betalen. De rommelende veearts ging in hoger beroep omdat hij als zelfstandige tijdens een schorsing geen inkomsten heeft.

De dierenarts uit Scheemda verkocht jarenlang verdunde vaccins tegen pseudovogelpest aan dertig pluimveebedrijven in de provincie . Daar zou hij 170.000 euro mee hebben verdiend.

Onverantwoord

Inenting van kuikens tegen de zogeheten New Castle Disease is verplicht omdat het een zeer besmettelijke ziekte is. B. maakte van één vaccin er vijf of zes, maar bracht bij de pluimveehouders wel de normale inentingskosten in rekening. Het Veterinaire Tuchtcollege vond de praktijken van B. onverantwoord. De hoger beroepsrechter is het daarmee eens.

Mogelijk ook ontzetting uit z'n beroep

De frauderende dierenarts is intussen ook door de strafrechter veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijk ontzetting uit zijn beroep. Daartegen dient nog een hoger beroep.



Het is niet de eerste keer dat B. bestraft wordt voor z'n handelswijze als dierenarts. Eerder diende hij ook al twee paarden niet goedgekeurde en onbekende geneesmiddelen toe, oordeelde het Veterinair Tuchtcollege in september van dit jaar. Dat was toen zijn vierde straf in vijftien jaar tijd.



Lees ook:

- Dierenarts uit Scheemda voor vierde keer in de fout

- Beroepsverbod voor sjoemelende dierenarts uit Scheemda

- Rechtbank: dierenarts uit Scheemda fraudeerde met vaccinaties